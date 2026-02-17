قازاقستاندىق اسكەري قىزمەتشى قىتايدان كەلگەن قارسىلاسىن مەرزىمىنەن بۇرىن جەڭدى
استانا. KAZINFORM - بۇل جەڭىس ايگەرىم تورەحانوۆا ءۇشىن ارالاس جەكپە- جەكتەگى كاسىبي مانسابىنىڭ بەسىنشى كەزدەسۋى بولدى.
قوستانايدا وتكەن Naiza 81 ارالاس جەكپە-جەك تۋرنيرىندە قازاقستاندىق سپورتشى ايگەرىم تورەحانوۆا مەن قىتاي وكىلى گۇلسايران ازات اراسىندا جەڭىل سالماقتاعى جەكپە-جەك ءوتتى، - دەپ حابارلايدى Aikyn.kz.
اعا لەيتەنانت ايگەرىم تورەحانوۆا قازاقستان رەسپۋبليكاسى ءى ءى م ۇلتتىق ۇلانىنىڭ Burkit team سپورتتىق كومانداسىنىڭ مۇشەسى. جەكپە- جەككە دەيىنگى م م ا-داعى كاسىبي رەكوردى - 4 جەڭىس جانە 3 جەڭىلىس ەدى. بۇل كەزدەسۋ گۇلسايران ازاتتىڭ كاسىبي مانسابىنداعى ەكىنشى جەكپە-جەك، بۇعان دەيىن ءبىر جەڭىسى بولعان.
جەكپە-جەك ءۇش راۋندقا جوسپارلانعان بولاتىن، ءبىراق ءبىرىنشى راۋندپەن اياقتالدى. باسىنان باستاپ تورەحانوۆا باستامانى قولعا الىپ، جەكپە-جەك بارىسىن تولىق باقىلاپ وتىردى. قازاقستاندىق سپورتشى قارسىلاسىنا دەس بەرمەي، ءدال جانە قاتاڭ سوققىلار بەرىپ، ءوز پوزيتسياسىندا سەنىمدى جۇمىس ىستەدى.
ايگەرىمنىڭ ۇستەمدىگىنىڭ ايقىن بولعانى سونشالىق، حابار تاراتۋ كوممەنتاتورى نە بولىپ جاتقانىن كەلەسى سوزدەرمەن اتاپ ءوتتى: «ازات جاي كوزىن جۇمىپ، تورەحانوۆانىڭ سوققىلارىنان ەسەڭگىرەپ جاتتى».
سوققىلارىن ۇدەتە وتىرىپ، تورەحانوۆا جەكپە-جەكتى پارتەرگە اۋىستىردى، وندا ول ساۋاتتى جانە تۇنشىقتىراتىن تاسىلدەرگە كوشتى. گۇلسايران ازات بەرىلۋگە ءماجبۇر بولعاندىقتان، تورەشى قازاقستان وكىلىنىڭ جەڭىسىن مەرزىمىنەن بۇرىن تىركەپ، جەكپە-جەكتى توقتاتتى.
بۇل جەڭىس ايگەرىم تورەحانوۆا ءۇشىن ارالاس جەكپە- جەكتەگى كاسىبي مانسابىنىڭ بەسىنشى كەزدەسۋى بولدى. گۇلسايران ازات ءۇشىن جەڭىلىس كاسىبي دەڭگەيدە ءبىرىنشى بولدى.
اسكەري قىزمەتشىنىڭ سەنىمدى جانە اسەرلى ونەر كورسەتۋى Naiza 81 تۋرنيرىنىڭ جارقىن ساتتەرىنىڭ بىرىنە اينالدى جانە قازاقستاندىق سپورتشىلاردىڭ حالىقارالىق ارەناداعى جوعارى دايىندىق دەڭگەيىن راستادى.