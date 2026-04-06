قازاقستاندىق 16 جاسار تەننيسشى الجيردەگى جارىستا چەمپيون اتاندى
ورال. KAZINFORM - قازاقستاندىق تەننيسشى، 16 جاستاعى توميريس نۇرجان الجيردەگى ITF Juniors J60 تۋرنيرىندە ۇزدىك شىقتى.
قازاقستان تەننيس فەدەراتسياسىنان ءمالىم ەتكەنىندەي، قازاقستاندىق سپورتشى فينالدا رەسەيلىك ۆارۆارا ۆينوگرادوۆانى 5:3، 4:2، 12:10 ەسەبىمەن ۇتتى.
جارىس كۇردەلى جاعدايدا ءوتتى. جاڭبىردىڭ سالدارىنان كەستە بۇزىلدى. سودان كەيىن كورولدىك وتباسى مۇشەسىنىڭ ولىمىنەن سوڭ ازا تۇتۋعا بايلانىستى ۇيىمداستىرۋشىلار شەشۋشى ماتچتاردى قىسقارتىلعان سەت فورماتىندا وتكىزۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى.
توميريس نۇرجان بارسەلونادا تۇرادى. ونىڭ ءسىڭلىسى ءماريام دا تەننيسشى.
