قازاقستاندىق 13 بوكسشى ازيا چەمپيوناتىنا جارتىلاي فينالىنا شىقتى
استانا. KAZINFORM - موڭعوليا استاناسى ۇلانباتىر قالاسىندا ءوتىپ جاتقان World Boxing اياسىنداعى 2026 -جىلعى ازيا چەمپيوناتىندا قازاقستاندىق 13 بوكسشى جارتىلاي فينالعا جولداما الدى.
قۇرلىقتىق دوداعا ەلىمىزدىڭ اتىنان 20 بوكسشى بارعان ەدى. ولاردىڭ 10 ى ەرلەر، 10 ى ايەلدەر قۇراماسىندا سىنعا ءتۇستى.
ەرلەر قۇراماسىنان ماحمۋد سابىرحان (55 كەلى)، ورازبەك اسىلقۇلوۆ (60 كەلى)، ەرتۋعان زەينۋللينوۆ (65 كەلى)، تورەحان سابىرحان (70 كەلى)، سابىرجان اققالىقوۆ (75 كەلى)، نۇربەك ورالباي (85 كەلى)، ساعىندىق توعامباي (90 كەلى)، ايبەك ورالباي (90 كەلىدەن جوعارى) ەندى فينال جولداماسىن ساراپقا سالادى.
ەرلەر قۇراماسىنان سانجارتاشكەنباي (50 كەلى)، ەراسىل جاقپەكوۆ (80 كەلى) جارىس جولىن شيرەك فينالدا اياقتاۋعا ءماجبۇر بولدى.
ال ايەلدەر قۇراماسىندا ايگەرىم ساتتىبايەۆا (48 كەلى)، باقىت سەيدىش (70 كەلى)، ۆالەنتينا حالزوۆا (75 كەلى)، نادەجدا ريابەتس (80 كەلى)، دينا يسلامبەكوۆا (80 كەلىدەن جوعارى) جارتىلاي فينالدا شارشى الاڭعا شىعادى.
ولاردىڭ قاتارىنان لاۋرا ەسەنكەلدى (65 كەلى)، جازيرا وراقبايەۆا (51 كەلى، ەلينا بازاروۆا (54 كەلى)، ريمما ۆولوسەنكو (60 كەلى) جارىس جولىنان شىعىپ قالدى.