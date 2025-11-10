قازاقستانداعى ەڭ قىمبات فۋتبولشى اتالدى
استانا. قازاقپارات – الماتىلىق «قايراتتىڭ» 17 جاستاعى شابۋىلشىسى داستان ساتپايەۆ بەدەلدى Transfermarkt پورتالىنىڭ باعالاۋىنا سايكەس قازاقستان قۇراماسىنىڭ ەڭ قىمبات فۋتبولشىلارى رەيتينگىندە كوش باستادى.
الەم بويىنشا فۋتبولشىلار مەن كوماندالاردىڭ قۇنىن باعالايتىن سايت قازاقستان پرەمەر-ليگاسى ويىنشىلارىنىڭ ترانسفەرلىك قۇنىن جاڭارتتى.
داستان ساتپايەۆ ىشكى چەمپيوناتتاعى ەڭ قىمبات ويىنشى مارتەبەسىن راستادى. ونىڭ قۇنى - 3 ميلليون ەۋرو.
ول «زەنيتتىڭ» نۇرالى ءالىپىن جانە «دينامو» (ماسكەۋ) ويىنشىسى باحتيёر زاينۋتدينوۆتى ارتتا قالدىرىپ، بۇل كورسەتكىش بويىنشا قۇرامانىڭ ۇزدىگى اتاندى.
قازاقستان قۇراماسىنىڭ ەڭ قىمبات 10 ويىنشىسى:
داستان ساتپايەۆ («قايرات») - 3 ميلليون ەۋرو
باحتير زاينۋتدينوۆ («دينامو» ماسكەۋ) - 2,8 ميلليون ەۋرو
نۇرالى ءالىپ («زەنيت» سانكت-پەتەربۋرگ) - 2,5 ميلليون ەۋرو
ماكسيم سامورودوۆ («احمات» گروزنىي) - 2,5 ميلليون ەۋرو
يسلام چەسنوكوۆ («توبىل») - 1,2 ميلليون ەۋرو
الىبەك قاسىم («اقتوبە») - 750 مىڭ ەۋرو
الىبەك جۇماحانوۆ («ەلىماي») - 600 مىڭ ەۋرو
عالىمجان كەنجەبەك («ەلىماي») - 600 مىڭ ەۋرو
دامير قاسابولات («قايرات») - 600 مىڭ ەۋرو
يان ۆوروگوۆسكيي («استانا») - 500 مىڭ ەۋرو
ساتپايەۆتىڭ قۇنى نەگە ارتتى؟
بۇرىن Transfermarkt ساتپايەۆتى 1,8 ميلليون ەۋرو دەپ باعالاعان، ەندى بۇل سوما 1,2 ميلليون ەۋروعا ءوسىپ وتىر.
مۇنداي باعاعا داستان مەن ونىڭ كومانداسىنىڭ ناتيجەلەرى ىقپال ەتكەن سياقتى: 17-شىلدەدەن بەرى «قايرات» داستاننىڭ ۇلكەن ۇلەسىنىڭ ارقاسىندا تاريحىندا العاش رەت چەمپيوندار ليگاسىنىڭ نەگىزگى كەزەڭىنە شىقتى، ال جاس شابۋىلشى وندا 4 ماتچ وتكىزىپ ۇلگەردى.
بۇدان بولەك، الماتىلىق كلۋب ىشكى ارەنادا دا كوشباسشى مارتەبەسىن دالەلدەدى، ءارى «استاناعا» قارسى شەشۋشى ويىندا كوماندانى چەمپيون ەتكەن گولدى ءدال ساتپايەۆ سوقتى.
جالپى بيىل ساتپايەۆ 18 گول سوقتى (چەمپيوناتتا – 14، چەمپيوندار ليگاسىنىڭ ىرىكتەۋىندە – 3، ەل كۋبوگىندا - 1) جانە 8 ناتيجەلى پاس بەردى. «گول+پاس» جۇيەسى بويىنشا، ول 2025-جىلعى ماۋسىمدا قازاقستان پرەمەر-ليگاسىنىڭ ليدەرى اتاندى.
ەسكە سالايىق، 2025-جىلدىڭ باسىندا داستان ساتپايەۆتى لوندوننىڭ «چەلسيى» ساتىپ العان. 18 جاسقا تولعاننان كەيىن فۋتبولشى انگلياعا اۋىسا الادى.