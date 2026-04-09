قازاقستانداعى ەڭ باي ايەل كىم؟
استانا. قازاقپارات - Forbes باسىلىمى قازاقستاننىڭ ەڭ باي ايەل كاسىپكەرلەرىنىڭ رەيتينگىن جاريالادى. تىزىمدە 25 ادام بار، دەپ حابارلايدى Ulysmedia.kz.
قالاي بايىعان؟
ايەل كاسىپكەرلەردىڭ اكتيۆتەرى وتباسىلىق بيزنەسكە نەمەسە ارىپتەستىك قۇرىلىمدارعا بايلانىستى. اتاپ ايتساق، مۇراگەرلىك، نەكە وداعى نەمەسە ىسكەرلىك توپتارداعى ۇلەس ارقىلى جينالعان.
سونىمەن قاتار، ايەلدەر تەك ۇلەس يەلەرى عانا ەمەس، باسقارۋشىلار رەتىندە دە جيى كوزگە تۇسەدى. كاسىپكەرلەردىڭ باسىم بولىگى جاڭا ونىمدەر شىعارىپ، بيزنەستى ءارتاراپتاندىرادى، - دەيدى رەيتينگ اۆتورلارى.
جالپى بايلىق شامامەن 8,1 ميلليارد دوللاردى قۇرادى. ءبىراق بۇل قارجى وتە تەڭسىز بولىنگەن: كاپيتالدىڭ جارتىسىنان كوبى ءبىر قاتىسۋشىعا تيەسىلى بولسا، ال العاشقى بەستىك جالپى كولەمنىڭ شامامەن 87 پايىزىن قۇرايدى.
ءبىرىنشى ورىن دينارا قۇلىبايەۆادا
قازاقستانداعى ەڭ باي ايەل رەتىندە دينارا قۇلىبايەۆا تانىلدى. ونىڭ بايلىعى 5,4 ميلليارد دوللارعا باعالانادى. كۇيەۋى تيمۋر قۇلىبايەۆپەن بىرگە ول بانكتەر مەن جىلجىمايتىن مۇلىك سالاسىندا ءىرى اكتيۆتەرگە يە (ا و «حولدينگوۆايا گرۋپپا «المەكس»، Mercury Properties). سونىمەن قاتار، ول NNEF قوعامدىق قورىنىڭ سەرىكتەسى.
ودان كەيىن مۋكاداسحان يبراگيموۆا (650 ميلليون دوللار) جانە داريعا نازاربايەۆا (550 ميلليون دوللار) تۇر. يبراگيموۆا Eurasian Resources Group جانە ا و «ەۆرازيسكايا فينانسوۆايا كومپانياسىنىڭ» ۇلەسىنە يە.
ال ەكس-پرەزيدەنتتىڭ ۇلكەن قىزى داريعا نازاربايەۆا ءنۇرالى اليەۆپەن بىرگە ت و و «ەۆروپا پليۋس قازاقستان» راديوستانسياسىن يەلەنەدى، بۇل ارقىلى ت و و «نەزاۆيسيمىي تەلەۆيزيوننىي كانال» جانە ت و و «تەلەراديوكومپانيا «راديوسيتيدە» دە ۇلەسى بار. سونىمەن قاتار، ت و و «حولدينگوۆايا كومپانيا DLS Group» ارقىلى ت و و «نارۋجنايا رەكلاما-رەگيونى» جانە ت و و «تەلەفابريكا «دالا» - دا ۇلەسكە يە.
توپ-5 قۇرامىنا سونداي-اق انجەلا سارسەنوۆا (249 ميلليون دوللار) جانە ايجان ەسىم (207 ميلليون دوللار) كىردى.
ودان كەيىنگى تىزىمدە بولشەك ساۋدا، قارجى، جىلجىمايتىن مۇلىك، ونەركاسىپ جانە ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى كاسىپكەر ايەلدەر بار: ايدان سۇلەيمەنوۆا، حانشايم سەيتجانوۆا جانە جاننا سەيتجانوۆا، الەنا سۇلەيمەنوۆا، گاۋحار كاپپاروۆا، گۇلنار دوسايەۆا، راۋشان ساعديەۆا، يرينا كوزلوۆا جانە الەكساندرا سوكولوۆا، ليۋبوۆ درۋجينينا، ساۋلە سەيسەمبايەۆا، ەلەونورا باتالوۆا، كارينا سارسەنوۆا، ءاليا ماحانوۆا، ناتاليا اكەنتيەۆا، ساۋلە زەينوللا، امينا قاسىموۆا، ساندۋعاش كەمەلبايەۆا، گالينا زكريايەۆا، امينا اجماگانبەتوۆا.
رەيتينگتى گاۋحار ابىكايەۆا مەن جاننا كان اياقتايدى.