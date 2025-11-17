قازاقستانداعى العاشقى ا ە س- ءتىڭ اتاۋى بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ەلدەگى العاشقى اتوم ەلەكتر ستانسياسىنا ۇزدىك اتاۋ بەرۋ بويىنشا جالپى حالىقتىق كونكۋرس اياقتالدى. بۇل تۋرالى اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى اگەنتتىگى حابارلادى.
كونكۋرس مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ 2025-جىلعى 11-تامىزداعى باستاماسىن ىسكە اسىرۋ ماقساتىندا ۇيىمداستىرىلىپ، 2025-جىلدىڭ 25-قىركۇيەگى مەن 10-قازانى ارالىعىندا eGov Mobile پلاتفورماسىندا ءوتتى.
كونكۋرس كوميسسياسىنىڭ قورىتىندى وتىرىسىنىڭ ناتيجەسى بويىنشا ازاماتتاردان ەڭ كوپ ۇسىنىلعان «بالقاش» اتوم ەلەكتر ستانتسياسى» اتاۋى جەڭىمپاز دەپ تانىلدى. تاڭدالعان اتاۋ اتوم ەلەكتر ستانسيالارىن گەوگرافيالىق بەلگى بويىنشا اتاۋ جونىندەگى حالىقارالىق تاجىريبەگە دە سايكەس كەلەدى.
بارلىعى كونكۋرسقا 16 جاستان اسقان 27157 قازاقستان ازاماتى قاتىستى. ءار قاتىسۋشىدا ءبىر عانا اتاۋ ۇسىنۋ مۇمكىندىگى بولدى.
2025-جىلعى 5-قىركۇيەكتە قۇرامىنا قوعام وكىلدەرى، كرەاتيۆ يندۋستريا ماماندارى، سونداي-اق اتوم ەنەرگەتيكاسى، فيلولوگيا جانە تاريح سالالارىنىڭ ساراپشىلارى كىرگەن كونكۋرس كوميسسياسى قۇرىلدى.
تۇسكەن بارلىق وتىنىمنەن 10460 بىرەگەي نۇسقا انىقتالدى. وڭدەۋ بارىسىندا كيريلليتسا، لاتىن ءارپى جانە ماعىنالاس سوزدەر سياقتى جازۋدىڭ ءتۇرلى فورمالارى دا ەسكەرىلدى.
كونكۋرس كوميسسياسىنىڭ وتىرىسىندا ەڭ تانىمال 100 اتاۋ قارالدى. «بالقاش» اتوم ەلەكتر ستانتسياسى» اتاۋىن 882 ازامات ۇسىندى جانە ول تانىمالدىعى بويىنشا قورىتىندى رەيتينگتە ءبىرىنشى ورىن الىپ، كونكۋرس جەڭىمپازى اتاندى.
سونىمەن بىرگە كونكۋرس كوميسسياسى نىساننىڭ ورىس جانە اعىلشىن تىلدەرىندەگى اتاۋلارىن انىقتادى:
- «اتومنايا ەلەكتروستانسيا «بالقاش»؛
- «Balkhash Nuclear Power Plant».