قازاقستاندا ينتەرنەت-الاياقتىقتان كەلگەن شىعىن 4,8 ميلليارد تەڭگەگە جەتتى
استانا. KAZINFORM - ينتەرنەت-الاياقتىقتى اشۋ - وتە كۇردەلى پروتسەسس. سەبەبى قىلمىسكەرلەر شەكارا تالعامايدى جانە الەمنىڭ كەز كەلگەن جەرىندە ارەكەت ەتۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى كيبەرقىلمىسپەن كۇرەس دەپارتامەنتى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى الىبەك ورازالى ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، وتكەن جىلى 6 مىڭنان استام ينتەرنەت- الاياقتىق دەرەگى اشىلىپ، 1700 ادام قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. ال بيىلعى جىلدىڭ العاشقى ءۇش ايىندا 447 ادام جاۋاپقا تارتىلدى.
- الاياقتىقپەن كۇرەس بارىسىندا تەك ىشكى ىستەر ورگاندارى عانا ەمەس، وزگە دە ۋاكىلەتتى قۇرىلىمدار، IT سالاسىنىڭ ماماندارى مەن بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ وكىلدەرى بىرلەسىپ جۇمىس ىستەپ جاتىر. ءقازىردىڭ وزىندە ناقتى ناتيجەلەر بار، - دەدى الىبەك ورازالى.
ءوز كەزەگىندە ق ر باس پروكۋراتۋراسى قۇقىقتىق ستاتيستيكا جانە ارنايى ەسەپكە الۋ كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى دا قىلمىستىق ىستەردىڭ تىركەلۋى مەن زالال كولەمىنە قاتىستى مالىمەت بەردى.
- ءبىزدىڭ كوميتەت قۇقىقتىق ستاتيستيكانى جۇرگىزۋگە ۋاكىلەتتى ورگان بولىپ تابىلادى. بارلىق قىلمىستىق ىستەر ءبىرىڭعاي سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ رەەسترىندە تىركەلەدى. وسى ارقىلى ەلدەگى كريمينوگەندىك جاعدايدى، ونىڭ ىشىندە الاياقتىق دەڭگەيىن كورىپ وتىرمىز. بيىلعى جىلدىڭ ءبىرىنشى توقسانىندا كەلتىرىلگەن شىعىن كولەمى 4,8 ميلليارد تەڭگەنى قۇرادى. ونىڭ 2,4 ميلليارد تەڭگەسى جابىرلەنۋشىلەرگە قايتارىلدى، - دەدى كوميتەت وكىلى.
سونىمەن قاتار ينتەرنەت-الاياقتىق بويىنشا جىلدىق كورسەتكىشتەر دە ايتىلدى.
- جالپى، 2025 -جىلى ينتەرنەت-الاياقتىقتان كەلگەن شىعىن 12,2 ميلليارد تەڭگەنى قۇرادى. بيىل 5 ميلليارد تەڭگە كولەمىندە قاراجات قايتارىلدى. وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا زالالدى وتەۋ باعىتىندا وڭ ديناميكا بايقالىپ وتىر، - دەدى باس پروكۋراتۋرا وكىلى.