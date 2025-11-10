قازاقستاندا توتەنشە جاعدايدان زارداپ شەككەن ازاماتتارعا تۇرعىن ءۇي بەرۋ قاعيدالارى جاڭارتىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا توتەنشە جاعداي سالدارىنان تۇرعىن ءۇيسىز قالعان ازاماتتارعا تۇرعىن ءۇي بەرۋ ءتارتىبى جاڭارتىلدى. بۇل تۋرالى يندۋستريا جانە قۇرىلىس مينيسترلىگىنىڭ بيىل 4-قاراشاداعى بۇيرىعىندا جازىلعان.
جاڭا قاعيدالارعا سايكەس، توتەنشە جاعداي سالدارىنان باسپاناسىنان ايىرىلعان ازاماتتار توتەنشە جاعداي بولعان ءوڭىردىڭ جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانىنا جۇگىنىپ، كەلەسى قۇجاتتاردى تاپسىرۋى قاجەت:
- جەكە باسىن كۋالاندىراتىن قۇجاتتىڭ كوشىرمەسى؛
- جىلجىمايتىن مۇلىك يەسىنىڭ نەمەسە سەنىمحات بويىنشا وكىلىنىڭ ءوتىنىشى؛
- تۇرعىن ءۇي نىسانىنىڭ كاداسترلىق پاسپورتى؛
- جەر ۋچاسكەسىنە قۇقىق بەلگىلەيتىن قۇجات (جەكە مەنشىك قۇقىعىن راستايتىن اكت)؛
- «ازاماتتارعا ارنالعان ۇكىمەت» مەملەكەتتىك كورپوراتسياسى بەرگەن جىلجىمايتىن مۇلىكتىڭ بار-جوعى تۋرالى انىقتاما.
سونىمەن قاتار ەگەر زارداپ شەككەن ازاماتتاردا تۇرعىن ءۇيدىڭ زاڭدى مەنشىك يەسى ەكەنىن دالەلدەيتىن قۇجات بولماسا، ولاردىڭ تۇرعىن ۇيگە يەلىك ەتۋ دەرەگى «قازاقستان عارىش ساپارى» ۇلتتىق كومپانياسىنىڭ مالىمەتتەرىمەن، سونداي-اق الەۋمەتتىك قورعاۋ، ىشكى ىستەر، دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە ءبىلىم بەرۋ ورگاندارىنىڭ نەمەسە كوممۋنالدىق قىزمەت تولەمدەرى تۋرالى دەرەكتەرمەن راستالۋى مۇمكىن.
توتەنشە جاعدايدان زارداپ شەككەن تۇرعىن ءۇيدىڭ تەحنيكالىق جاعدايىن تەكسەرۋ عيماراتتار مەن قۇرىلىستاردىڭ سەنىمدىلىگى مەن تۇراقتىلىعىن تەحنيكالىق زەرتتەۋ قاعيدالارىنا سايكەس جۇرگىزىلەدى. بۇل جۇمىستار جەرگىلىكتى بيۋدجەت قاراجاتى ەسەبىنەن قارجىلاندىرىلادى.
تۇرعىن ءۇيسىز قالعان جانە تۇرعىن ۇيگە مۇقتاج ازاماتتاردىڭ ءتىزىمى ولاردىڭ وتىنىشتەرى نەگىزىندە قالىپتاستىرىلادى. وتىنىشتەر توتەنشە جاعداي جاريالانعان كۇننەن باستاپ ەكى اي ىشىندە قابىلدانادى. قالىپتاستىرىلعان تىزىمدەر جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاننىڭ ينتەرنەت- رەسۋرسىندا جانە وڭىرلىك بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا ايىنا كەمىندە ەكى رەت جاريالانىپ وتىرادى.
سونداي - اق تىزىمدەر تولىق جاساقتالعان سوڭ ەكى كۇنتىزبەلىك كۇن وتكەننەن كەيىن تۇرعىن ۇيمەن قامتاماسىز ەتۋ جونىندەگى كوميسسيا قۇرىلادى. كوميسسيا بەس جۇمىس كۇنى ىشىندە تۇرعىن ءۇيدى مەملەكەتتىك تۇرعىن ءۇي قورىنان بەرۋ نەمەسە جازباشا تۇردە دالەلدى باس تارتۋ تۋرالى شەشىم قابىلدايدى.
مەملەكەتتىك تۇرعىن ءۇي قورىنان تۇرعىن ءۇي بەرۋدەن باس تارتۋ نەگىزدەرى رەتىندە قۇجاتتاردىڭ بولماۋى نەمەسە جالعان اقپاراتتىڭ ۇسىنىلۋى كورسەتىلگەن.
تيپتىك جوبالار بويىنشا تۇرعىن ۇيلەردىڭ قۇرىلىسى مەن ساتىپ الىنۋى بيۋدجەت جانە بيۋدجەتتەن تىس قاراجات ەسەبىنەن جۇزەگە اسىرىلادى. ەگەر تۇرعىن ءۇيدىڭ قۇنى نەمەسە اۋدانى بەكىتىلگەن تيپتىك جوبادان اسىپ كەتسە، ارتىق سوما بيۋدجەتتەن تىس كوزدەر ەسەبىنەن قارجىلاندىرىلادى.
سونىمەن قاتار توتەنشە جاعدايدان زارداپ شەككەن ازاماتتارعا كوميسسيا بەلگىلەگەن ەلدى مەكەندەردە ءوز بەتىمەن تۇرعىن ءۇي ىزدەۋگە رۇقسات ەتىلەدى. مۇنداي تۇرعىن ءۇيدى جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگان ساتىپ الىپ، زاڭناماعا سايكەس زارداپ شەككەن ازاماتقا بەرەدى. ساتىپ الىناتىن تۇرعىن ءۇيدىڭ قۇنى بەكىتىلگەن تيپتىك جوبا قۇنىنان اسپاۋى ءتيىس.
تۇرعىن ءۇي العان ازاماتتاردىڭ ءتىزىمى كوميسسيا شەشىم قابىلداعان كۇننەن باستاپ ون كۇنتىزبەلىك كۇن ىشىندە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاننىڭ ينتەرنەت-رەسۋرسىندا جانە وڭىرلىك ب ا ق-تا جاريالانادى.
بۇيرىق 2025 -جىلعى 18-قاراشادان باستاپ كۇشىنە ەنەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، ەلىمىزدە مەملەكەتتىك تۇرعىن ۇيگە مۇقتاج ازاماتتاردى ەسەپكە قويۋ جانە باسپانا بەرۋ ءتارتىبى جاڭارتىلدى.