قازاقستاندا تۇسىرىلەتىن فيلمدە باستى ءرولدى جەكي چان سومدايدى
استانا. KAZINFORM - كرەاتيۆتى يندۋستريا: الماتى وبلىسىندا الەمدىك دەڭگەيدەگى كينوپاۆيلوننىڭ قۇرىلىسى باستالدى.
الماتى وبلىسى قاسكەلەڭ قالاسىندا الەمدىك دەڭگەيدەگى Dala Stage كينوپاۆيلونىنىڭ قۇرىلىسى باستالدى، - دەپ حابارلايدى Aikyn.kz الماتى وبلىسى اكىمىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.
سالتاناتتى راسىمدە گولليۆۋد جۇلدىزى، ايگىلى اكتەر جەكي چان جىبەرگەن سيمۆوليكالىق ۋاقىت كاپسۋلاسى قۇرىلىس الاڭىنا تىكۇشاقپەن جەتكىزىلدى. ونى وسى پاۆيلون اۋماعىندا تۇسىرىلەتىن العاشقى جوبا - «قۇدىرەتتى ساۋىت-سايمان 4: ۋلتيماتۋم» (دوسپەحي بوگا 4: ۋلتيماتۋم) فيلمىنىڭ رەجيسسەرى روبەرت كۋن قابىلداپ الدى.
ايتۋلى ءىس-شاراعا الماتى وبلىسىنىڭ اكىمى مارات سۇلتانعازيەۆ قاتىستى. ايماق باسشىسى دجەكي چاننىڭ پروديۋسەرى لي چيۋ ۆا جانە DALA EDGE كرەاتيۆتى جانە تەحنولوگيالىق يندۋستريالار پاركى، Salem Entertainment كومپانياسى باسشىلارىمەن مەموراندۋمعا قول قويدى.
مارات ەلەۋسىز ۇلى قۇتتىقتاۋ سوزىندە بۇل نىسان ەلىمىزدىڭ مادەنيەتى مەن ەكونوميكاسى ءۇشىن اسا ماڭىزدى جوبا ەكەنىن ايتتى.
«قازىرگى زامان - اقىل-وي مەن تالانتتىڭ، وزىق تەحنولوگيا مەن جاڭا يدەيالاردىڭ ءداۋىرى. مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ كرەاتيۆتى ەكونوميكانى ىلگەرىلەتۋ ارقىلى ەل دامۋىنىڭ جاڭا كوكجيەگىن اشۋدى ستراتەگيالىق مىندەت رەتىندە ايقىنداعان بولاتىن. وسى باعىتتاعى يگى شاراعا ءبارىمىز بىرگە كۋا بولۋدامىز.
Dala Stage Creative Tech Park سياقتى كاسىبي پاۆيلونداردىڭ سالىنۋى - جاي عانا عيمارات تۇرعىزۋ ەمەس. ءبىز ۇلتتىق كودتى سوڭعى سيفرلىق تەحنولوگيالار جەتىستىگىمەن ۇيلەستىرەتىن جاڭا يندۋستريانىڭ ىرگەتاسىن قالاپ جاتىرمىز. جوبا الەمگە تانىمال مەكتەپتەر، ستۋديالارمەن بىرلەسە وتىرىپ ىسكە اسىرىلادى. بۇل ءوزارا تاجىريبە الماسۋعا جانە كاسىبي ماماندار دايارلاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. الماتى وبلىسىنا ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىنەن تالانتتى جاستار توپتاسىپ، شىعارماشىلىق ورتا قالىپتاسادى.
قازىرگى تاڭدا كينو سالاسى اۋقىمدى دەكوراتسيا مەن جوعارى تەحنولوگيانى تالاپ ەتەدى. Dala Stage Creative Tech Park ءبىزدىڭ ماماندارعا الەمنىڭ ۇزدىك ستۋديالارىمەن تەڭ دارەجەدە سىنعا تۇسۋگە جاعداي جاسايدى»، - دەدى وبلىس اكىمى. سونىمەن قاتار كينوپاۆيلوندا تۇسىرىلگەن ءاربىر فيلم مەن جوبا ۇلتتىق قۇندىلىعىمىزدى دارىپتەپ، ەلىمىزدىڭ ابىرويىن اسقاقتاتا بەرسىن دەگەن تىلەگىن ارنادى.
جاڭا نىساندا تۇسىرىلەتىن «قۇدىرەتتى ساۋىت-سايمان 4: ۋلتيماتۋم» كينوتۋىندىسىندا باستى ءرولدى ەكشن جانرىنىڭ جۇلدىزى جەكي چان سومدايتىن بولادى. اكتەردىڭ پروديۋسەرى لي چيۋ ۆا ءوز سوزىندە مۇنداي اۋقىمدى شاراعا قاتىسقانىنا قۋانىشتى ەكەنىن جەتكىزدى.
«جارتى جىل بۇرىن عانا ءبىز وسى جوبانى جوسپارلاپ، تالقىلاعان ەدىك. ال بۇگىن سول كەلىسسوزدەر شىندىققا اينالا باستادى. ءبىز پاۆيلون قۇرىلىسىنىڭ اۋقىمدى تۇردە باستاۋ العانىن كورىپ وتىرمىز، بۇل، ارينە، قۋانتادى. جەكي چان بارشا قازاقستاندىقتارعا جالىندى سالەم جولداپ، وسى جوباعا وركەندەۋ تىلەيدى»، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، نىساننىڭ جالپى اۋماعى - 15 گەكتار. ال اۋدانى 3000 شارشى مەتر. قۇرىلىس جۇمىسى وسى جىلدىڭ تامىز ايىندا اياقتالادى دەپ جوسپارلانعان. زاماناۋي پاۆيلون ەلىمىزدەگى كينو سالاسىن دامىتۋعا، كاسىبي كادرلاردى دايارلاۋعا، ينۆەستيسيا تارتۋعا جانە باسەكەگە قابىلەتتى كونتەنت ازىرلەۋگە زور ىقپالىن تيگىزەدى.