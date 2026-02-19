قازاقستاندا سىرانى تاڭبالاۋ جۇيەسى قالاي ىسكە اسادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا سىرا ونىمدەرىن تاڭبالاۋ كەزەڭ- كەزەڭىمەن ەنگىزىلىپ جاتىر. بۇل تۋرالى مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنىڭ اكسيزدەردى اكىمشىلەندىرۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى ابلاي مەكەبايەۆ ءمالىم ەتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، تاڭبالاۋ جۇيەسى بىرنەشە كەزەڭگە بولىنگەن. العاشقى كەزەڭدە كەگتەگى جانە شىنى بوتەلكەدەگى سىرا تاڭبالانادى، ال 2027 -جىلدان باستاپ تەمىر بانكىدەگى ونىمگە دە ەنگىزىلەدى.
- قازىرگى ۋاقىتتا اگرەگاتسيا مەن ءونىمدى اينالىمنان شىعارۋ پروتسەستەرى جوسپارلانعان. ال ورتا سيكلدە جۇزەگە اساتىن اگرەگاتسيا كەزەڭى ءبىر جىلعا، كەلەسى جىلعا شەگەرىلگەن. بۇل ءۇشىن كاسىپكەرلەر ارنايى سەرۆيستە تىركەلىپ، باقىلاۋ-كاسسا ماشينالارى ارقىلى ساتۋ كەزىندە كودتاردى سكانەرلەيدى. سكانەرلەۋ بارىسىندا تاۋار اۆتوماتتى تۇردە اينالىمنان شىعارىلادى، - دەدى سپيكەر.
سونىمەن قاتار سىرانى ەسەپكە الۋ ۆيرتۋالدى قويما جۇيەسى ارقىلى دا جۇرگىزىلە بەرەدى. قولدانىستاعى تالاپتارعا سايكەس، تاۋارلارعا ىلەسپە جۇكقۇجات (ت ءى ج) راسىمدەۋ مىندەتى ساقتالادى جانە سىرانى قوسا العاندا، جەكەلەگەن تاۋار توپتارىنا قاتىستى ەرەكشەلىك قاراستىرىلماعان.
ەفير بارىسىندا سپيكەر ءونىمدى ەسەپتەن شىعارۋ دا سكانەرلەۋ تاسىلىمەن جۇزەگە اسىرىلادى. بۇل تاجىريبە بۇعان دەيىن تاڭبالانعان تەمەكى ونىمدەرىنە قولدانىلعان. كاسسادا كود سكانەرلەنگەن كەزدە ول جۇيەدە اۆتوماتتى تۇردە اينالىمنان شىعارىلعان رەتىندە تىركەلەدى دەپ اتاپ ءوتتى.
بۇعان دەيىن 2026 -جىلعى 1-اقپاننان باستاپ قازاقستاندا ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگىنىڭ بۇيرىعىنا سايكەس سىرا قايناتۋ ونىمدەرىن سيفرلىق تاڭبالاۋ كەزەڭ- كەزەڭىمەن ەنگىزۋ باستالاتىنىن جازعانبىز.