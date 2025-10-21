قازاقستاندا ەرلەر ايەلدەردەن ەكى ەسە كوپ تابىس تابادى
استانا. KAZINFORM - ەلدىڭ باتىس وڭىرلەرىندە ەرلەر مەن ايەلدەردىڭ جالاقى ايىرماشىلىعى ەڭ جوعارى بولىپ وتىر، ال وڭتۇستىكتە بۇل كورسەتكىش سالىستىرمالى تۇردە تەڭ.
Finratings.kz دەرەگىنشە، قازاقستاندا ەرلەر مەن ايەلدەردىڭ ەڭبەكاقىسى اراسىنداعى الشاقتىق ءالى دە بار. ورتا ەسەپپەن العاندا، باسشىلىق جانە مەملەكەتتىك قىزمەتتەگى ەر ادامدار ايەلدەرگە قاراعاندا 35,4 پايىزعا كوپ جالاقى الادى.
«چەرنىي لەبەد، راك ي شۋكا» Telegram-ارناسىنىڭ مالىمەتىنشە، ايىرماشىلىق وڭىرگە بايلانىستى وزگەرەدى. ەڭ ۇلكەن تەڭسىزدىك - باتىس وبلىستاردا. مىسالى، اتىراۋ وبلىسىندا ەرلەردىڭ تابىسى ايەلدەردەن - 83,4 پايىز، ال ماڭعىستاۋدا 81 پايىز جوعارى.
كەلەسى ورىندا اقمولا (54,4 پايىز)، اقتوبە (53 پايىز) جانە شىعىس قازاقستان (52,7 پايىز) وبلىستارى تۇر.
گەندەرلىك تەڭدىككە ەڭ جاقىن ايماق - جەتىسۋ وبلىسى، مۇندا ايىرماشىلىق بار بولعانى 6,4 پايىز. سونداي-اق تۇركىستان (11,2 پايىز)، شىمكەنت (13,7 پايىز)، جامبىل (20,1 پايىز) جانە استانا (25,1 پايىز) قالالارىندا دا ايىرماشىلىق از.
ساراپشىلار بۇل تەڭسىزدىكتى وڭىرلەردىڭ ەكونوميكالىق قۇرىلىمىمەن بايلانىستىرادى: باتىستا جوعارى جالاقىلى، ەر ادامدار باسىم سالالار - مۇناي-گاز جانە ونەركاسىپ سالالارى دامىعان. ال وڭتۇستىكتە جۇمىسشىلاردىڭ باسىم بولىگى ايەلدەر، اسىرەسە ءبىلىم، دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە الەۋمەتتىك سالادا ەڭبەك ەتەتىندەر كوپ.