قازاقستاندا ۋران قورى 60 جىلعا جەتەدى - اگەنتتىك
استانا. KAZINFORM - قازاقستانداعى ۋران قورى 60 جىلعا جەتەدى. بۇل تۋرالى اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى اگەنتتىگى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى عۇمار سەرعازين ءمالىم ەتتى.
- ۋاكىلەتتى ورگانننىڭ رەسمي اقپاراتىنا سۇيەنسەك، ەلىمىزدە 1 ميلليون تونناعا جۋىق تابيعي ۋران قورى بار… بىزدەگى ۋران قورى 60 جىلدان استام ۋاقىتقا جەتەدى. سونىمەن قاتار، ەلىمىزدە بارلاۋ جۇرگىزىلمەگەن جەرلەر دە بار، وندا دا ەلەۋلى قور جيناقتالعان، - دەدى عۇمار سەرعازين سەناتتا تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
ونىڭ ايتۋىنشا، ءقازىر فينليانديادا سالىنىپ جاتقان ەكى اتوم ەلەكتر ستانتسياسىنا ۋران جەتكىزۋ جونىندە كەلىسسوزدەر ءجۇرىپ جاتىر.
ەسكە سالساق، بيىل قازان ايىندا فينليانديا پرەزيدەنتىنىڭ قازاقستانعا رەسمي ساپارى بارىسىندا 15 قۇجاتقا قول قويىلدى.
اتوم ەنەرگەتيكاسى جونىندەگى اگەنتتىك ءتوراعاسى الماسادام ساتقاليەۆ قازاقستان ۋرانىن فينليانديا اتوم ستانسالارىنا جەتكىزۋ مۇمكىندىگى تۋرالى ايتتى.
بيىل حالىقارالىق اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى اگەنتتىك «قىزىل كىتاپ» بايانداماسىن جاريالادى. ساراپشىلار قورىتىندىلاي كەلە، جەر بەتىندە بۇعان دەيىن انىقتالعان ۋران قورلارى 2080-جىلعا قاراي سارقىلاتىنىن ەسكەرتكەن.