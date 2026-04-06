قازاقستاندا قۇجاتتاعى ۇلتتى وزگەرتۋگە بولا ما؟ - سوت ماڭىزدى شەشىم شىعاردى
استانا. KAZINFORM - سوت ۇلتتى وزگەرتۋ تۋرالى ءوتىنىشتى قاراۋ كەزىندە تەك اتا-اناسىنىڭ دەرەكتەرىن عانا ەمەس، وزگە دە ءمان-جايلاردى ەسكەرۋگە بولاتىنىن كورسەتتى.
استانادا قۇجاتتاعى ۇلتتى وزگەرتۋ ماسەلەسىنە قاتىستى ءىس قارالىپ، سوت مەملەكەتتىك ورگانعا ءوتىنىشتى قوسىمشا ءمان-جايلاردى ەسكەرە وتىرىپ قايتا قاراۋدى مىندەتتەدى.
نە بولدى؟
تالاپكەر ۋاكىلەتتى ورگاننىڭ ونىڭ ۇلتىن وزگەرتۋ تۋرالى وتىنىشىنەن باس تارتۋىنا بايلانىستى سوتقا جۇگىنگەن.
ونىڭ ايتۋىنشا، شىعۋ تەگى بويىنشا ءوزى يتاليالىق: اكەسى - يتاليالىق، اناسى - ورىس، ال اكەسى جاعىنان اجەسى - نەمىس. ەر ادام ۇلتىن «نەمىس» دەپ وزگەرتۋگە ءوتىنىش بەرگەن، الايدا وعان باس تارتىلعان.
مەملەكەتتىك ورگان قولدانىستاعى قاعيدالارعا سۇيەنىپ، قۇجاتتاعى ۇلت اتا-اناسىنا قاراي جازىلاتىنىن العا تارتقان. سونىمەن قاتار، الدىمەن اكەسىنىڭ ۇلتىن وزگەرتۋ ۇسىنىلعان.
بۇل شەشىممەن كەلىسپەگەن تالاپكەر سوتقا جۇگىنىپ، نەمىس ءتىلىن مەڭگەرگەنىن، گەرمانيادا تۋىستارى بار ەكەنىن جانە «كەيىنگى قونىس اۋدارۋشىلار» باعدارلاماسىنا قاتىسۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن ايتقان.
سوت نە انىقتادى؟
ءىستى قاراۋ بارىسىندا سوت تالاپكەردىڭ اجەسىنىڭ شىنىمەن نەمىس ۇلتىنان ەكەنىن قۇجاتتارمەن راستالعانىن انىقتادى.
سوت سونداي-اق قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسيالىق سوتىنىڭ ۇستانىمىن ەسكەردى. وعان سايكەس، ۇلتتى انىقتاۋ تەك اتا-اناسىنا قاراپ قانا ەمەس، باسقا دا جاقىن تۋىستار مەن ومىرلىك جاعدايلاردى نەگىزگە الا وتىرىپ بەلگىلەنۋى مۇمكىن.
ناتيجەسىندە سوت مەملەكەتتىك ورگانعا ءوتىنىشتى وسى ءمان-جايلاردى ەسكەرە وتىرىپ قايتا قاراۋدى مىندەتتەدى.
قازىرگى تاڭدا شەشىم زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق.
بۇل نەنى بىلدىرەدى؟
سوتتىڭ ۇستانىمى كەيبىر جاعدايلاردا قۇجاتتاعى ۇلتتى وزگەرتۋگە بولاتىنىن كورسەتەدى. ياعني، بۇل رەتتە ادامنىڭ شىعۋ تەگى، وتباسىلىق تاريحى جانە وزگە دە ءمان-جايلار ەسكەرىلۋى مۇمكىن، تەك اتا-اناسىنىڭ دەرەكتەرىمەن شەكتەلمەيدى.