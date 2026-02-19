ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    قازاقستاندا قانشا قالا بار

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا 90 ەلدى مەكەن قالا مارتەبەسىنە يە. ونىڭ ىشىندە 39 قالا - وبلىستىق ماڭىزى بار، 48 قالا - اۋداندىق ماڭىزى بار، ال 3 قالا - رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالالار ساناتىنا جاتادى. بۇل تۋرالى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ باسپاءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Қозоғистонда нечта шаҳар бор
    Фото: stat.gov.kz

    وڭىرلەر بولىنىسىندە قالالاردىڭ ەڭ كوپ سانى اقمولا وبلىسىندا - 11 بىرلىك. سونداي-اق اقتوبە جانە قاراعاندى وبلىستارىندا - ءارقايسىسىندا 8 قالادان بار.

    2026 -جىلعى 1 - قاڭتارداعى جاعداي بويىنشا ەلدىڭ اكىمشىلىك-اۋماقتىق قۇرىلىمىندا 195 اۋدان، 29 كەنت، 2157 اۋىلدىق وكرۋگ جانە 6096 اۋىل تىركەلگەن.

    رەسپۋبليكا بويىنشا اۋدانداردىڭ ەڭ كوپ سانى اقمولا وبلىسىندا - 17 بىرلىك، كەنتتەردىڭ ەڭ كوبى قاراعاندى وبلىسىندا - 8 بىرلىك. اۋىلداردىڭ ەڭ كوپ سانى تۇركىستان وبلىسىندا تىركەلگەن - 794 بىرلىك.

