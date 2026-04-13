    18:57, 13 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    قازاقستاندا قانشا ادام زياندى ەڭبەك جاعدايلارىندا جۇمىس ىستەيدى

    استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى 2025-جىلى زياندى جانە وزگە دە قولايسىز ەڭبەك جاعدايلارىندا جۇمىس ىستەگەن قىزمەتكەرلەر سانىن ناقتىلادى.

    зиянды еңбек жағдайлар
    Фото: Kazinform

    - 2025-جىلى زياندى جانە وزگە دە قولايسىز ەڭبەك جاعدايلارىندا جۇمىس ىستەگەن قىزمەتكەرلەردىڭ ناقتى سانى 396,5 مىڭ ادامدى قۇرادى، بۇل زەرتتەلگەن كاسىپورىندارداعى بارلىق قىزمەتكەردىڭ (1,7 ميلليوننان) - 22,2 پايىزى. زياندى ەڭبەك جاعدايلارىندا جۇمىس ىستەيتىن ايەلدەردىڭ ناقتى سانى 80,4 مىڭ ادام بولدى، - دەلىنگەن ۆەدومستۆو كەلتىرگەن اقپاراتتا.

    زياندى ەڭبەك جاعدايلارىندا جۇمىس ىستەيتىندەردىڭ ەڭ كوپ سانى ونەركاسىپ سالاسىندا تىركەلدى - 272,7 مىڭ ادام. ونىڭ ىشىندە وڭدەۋ ونەركاسىبىندە 115 مىڭ ادام، تاۋ-كەن ءوندىرۋ جانە كارەرلەردى يگەرۋ سالاسىندا 114,7 مىڭ ادام جۇمىس ىستەيدى.

    زياندى ەڭبەك جاعدايلارىندا جۇمىسپەن قامتىلعانداردىڭ ەڭ جوعارى كورسەتكىشى قاراعاندى وبلىسىندا - 56,3 مىڭ ادام، ماڭعىستاۋ وبلىسىندا - 37,2 مىڭ ادام، پاۆلودار وبلىسىندا - 49,2 مىڭ ادام، شىعىس قازاقستان وبلىسىندا - 25,1 مىڭ ادام جانە الماتى قالاسىندا - 24,5 مىڭ ادام تىركەلدى. ەڭ تومەن كورسەتكىش الماتى وبلىسىندا - 4,1 مىڭ ادام.

    2025-جىلى مەنشىك نىسانىنا قاراماستان كاسىپورىنداردىڭ ەڭبەك قاۋىپسىزدىگى مەن ەڭبەكتى قورعاۋعا جۇمساعان شىعىندارى 558,1 ميلليارد تەڭگەنى قۇرادى.

    وسىدان بۇرىن زياندى ەڭبەك جاعدايىندا جۇمىس ىستەيتىن 8,7 مىڭ ادامعا الەۋمەتتىك تولەم جاسالعانىن جازعانبىز.

    Күнсұлтан Отарбай
