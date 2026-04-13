قازاقستاندا قانشا ادام زياندى ەڭبەك جاعدايلارىندا جۇمىس ىستەيدى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى 2025-جىلى زياندى جانە وزگە دە قولايسىز ەڭبەك جاعدايلارىندا جۇمىس ىستەگەن قىزمەتكەرلەر سانىن ناقتىلادى.
- 2025-جىلى زياندى جانە وزگە دە قولايسىز ەڭبەك جاعدايلارىندا جۇمىس ىستەگەن قىزمەتكەرلەردىڭ ناقتى سانى 396,5 مىڭ ادامدى قۇرادى، بۇل زەرتتەلگەن كاسىپورىندارداعى بارلىق قىزمەتكەردىڭ (1,7 ميلليوننان) - 22,2 پايىزى. زياندى ەڭبەك جاعدايلارىندا جۇمىس ىستەيتىن ايەلدەردىڭ ناقتى سانى 80,4 مىڭ ادام بولدى، - دەلىنگەن ۆەدومستۆو كەلتىرگەن اقپاراتتا.
زياندى ەڭبەك جاعدايلارىندا جۇمىس ىستەيتىندەردىڭ ەڭ كوپ سانى ونەركاسىپ سالاسىندا تىركەلدى - 272,7 مىڭ ادام. ونىڭ ىشىندە وڭدەۋ ونەركاسىبىندە 115 مىڭ ادام، تاۋ-كەن ءوندىرۋ جانە كارەرلەردى يگەرۋ سالاسىندا 114,7 مىڭ ادام جۇمىس ىستەيدى.
زياندى ەڭبەك جاعدايلارىندا جۇمىسپەن قامتىلعانداردىڭ ەڭ جوعارى كورسەتكىشى قاراعاندى وبلىسىندا - 56,3 مىڭ ادام، ماڭعىستاۋ وبلىسىندا - 37,2 مىڭ ادام، پاۆلودار وبلىسىندا - 49,2 مىڭ ادام، شىعىس قازاقستان وبلىسىندا - 25,1 مىڭ ادام جانە الماتى قالاسىندا - 24,5 مىڭ ادام تىركەلدى. ەڭ تومەن كورسەتكىش الماتى وبلىسىندا - 4,1 مىڭ ادام.
2025-جىلى مەنشىك نىسانىنا قاراماستان كاسىپورىنداردىڭ ەڭبەك قاۋىپسىزدىگى مەن ەڭبەكتى قورعاۋعا جۇمساعان شىعىندارى 558,1 ميلليارد تەڭگەنى قۇرادى.
وسىدان بۇرىن زياندى ەڭبەك جاعدايىندا جۇمىس ىستەيتىن 8,7 مىڭ ادامعا الەۋمەتتىك تولەم جاسالعانىن جازعانبىز.