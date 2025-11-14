قازاقستاندا نەسيە بەرۋ تالاپتارى كۇشەيتىلدى
استانا. KAZINFORM - قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى 2025-جىلدىڭ 7-قاراشاسىندا بانكتەردىڭ كرەديتتىك تاۋەكەلدى باسقارۋ جانە ىشكى باقىلاۋ جۇيەسىنە قاتىستى جاڭا وزگەرىستەر ەنگىزدى.
جاڭارتىلعان تالاپتار ەندى نەسيە الۋشىلاردىڭ كىرىستەرىن، قارىزدىق جۇكتەمەسىن، تولەم ءتارتىبىن جانە جالپى قارجىلىق جاعدايىن تەرەڭ زەرتتەۋدى مىندەتتەيدى.
ءار بانك ءوزىنىڭ ىشكى نەسيە ساياساتىنا سۇيەنە وتىرىپ، قارىز بەرۋ پروتسەسىن جانە تاۋەكەلدەردى باسقارۋدى جۇرگىزەدى. بۇل قۇجاتتا نەسيە باعىتتارى، شەشىمدەر قابىلداۋ ەرەجەلەرى جانە كليەنتتىڭ قارجىلىق كۇيىن تالداۋ ءتارتىبى قامتىلادى.
ەگەر جەكە تۇلعاعا بەرىلەتىن نەسيە نەمەسە شارتتى مىندەتتەمەلەر كولەمى بانك كاپيتالىنىڭ 0,01-0,02 پايىزىنان اسىپ كەتسە، بانك قارىز الۋشىنىڭ تابىسىن، مۇلكىن، باسقا بانكتەردەگى بەرەشەكتەرىن، تولەم قابىلەتتىلىگىن، ترانزاكسيالارىن، كرەديتتىك تاريحىن، ءتىپتى الەۋمەتتىك جاعدايى مەن ءبىلىم دەڭگەيىن دە باعالاۋعا مىندەتتى.
تاۋەكەلى جوعارى كليەنتتەر ساناتىنا ءۇش جىلدان از كرەديتتىك تاريحى بارلار، سوڭعى ءبىر جىلدا كەشىكتىرىلگەن تولەمدەرى بولعاندار، بىرنەشە بانكتەن قارىز العاندار نەمەسە اي سايىنعى تولەمى تابىسىنىڭ 45 پايىزىنان اساتىن تۇلعالار كىرەدى.
ەگەر قارىز الۋشىنىڭ تولەم قابىلەتسىز بولۋ ىقتيمالدىعى %5 دەڭگەيىنەن جوعارى بولسا جانە بۇل كورسەتكىش نەسيە بەرۋ كەزىندە 5 پايىزدىق پۋنكتتەن كوپ وسسە، مۇنداي تۇلعالار تۇراقتى باقىلاۋعا الىنادى.
سوڭعى 12 ايدا 90 كۇننەن استام مەرزىمى وتكەن بەرەشەگى بار ادامدار ءۇشىن قارىز جۇكتەمەسىنىڭ شەكتى كوەففيتسيەنتى %50 بولىپ بەلگىلەنەدى.
زاڭدى تۇلعالارعا بەرىلەتىن ءىرى قارىزدار (500 ميلليون تەڭگەدەن جوعارى نەمەسە بانك كاپيتالىنىڭ %0,2 ىنان كوپ) كومپانيانىڭ قارجىلىق ەسەپتەرى، كىرىس-شىعىس ديناميكاسى، باسقارۋ ساپاسى، نارىقتاعى جاعدايى جانە دامۋ بولاشاعى ەسكەرىلىپ بارىپ ماقۇلدانادى.
بۇدان بىلاي بانكتەر بۇرىن قارىزىن بىرنەشە رەت كەشىكتىرگەن، تولەم قابىلەتى ناشارلاعان نەمەسە قايتا قۇرىلىمداۋ ناتيجە بەرمەگەن تۇلعالارعا نەسيە بەرۋگە وڭ شەشىم شىعارا المايدى.
جاڭا نورمالار 2025-جىلدىڭ 24-قاراشاسىنان باستاپ كۇشىنە ەنەدى.
بۇل تۇزەتۋلەردىڭ نەگىزگى ماقساتى - بانكتەردىڭ تاۋەكەلىن ازايتۋ، قارىز الۋشىلاردىڭ قارجىلىق ءتارتىبىن كۇشەيتۋ جانە جالپى قارجى سەكتورىنداعى تۇراقتىلىقتى ساقتاۋ.