قازاقستاندا مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنىڭ اتىن جامىلعان الاياقتىق دەرەكتەرى كوبەيگەن
استانا. KAZINFORM - ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى ازاماتتاردى مەديتسينالىق ۇيىمدار اتىنان تۇسەتىن كۇماندى قوڭىراۋلارعا بايلانىستى ساق بولۋعا شاقىردى.
الەۋمەتتىك جەلىلەردە ەمحانالارعا بارعاننان كەيىن ازاماتتارعا تۇسەتىن كۇماندى قوڭىراۋلار تۋرالى اقپاراتتىڭ تارالۋىنا بايلانىستى ۆەدومستۆو بەلگىسىز تۇلعالارعا SMS كودتاردى جانە جەكە دەرەكتەردى بەرمەۋدى، سونداي-اق كۇماندى سىلتەمەلەرگە وتپەۋدى ەسكەرتەدى.
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، مۇنداي جاعدايلار ەلىمىزدىڭ ءارتۇرلى وڭىرلەرىندە تىركەلىپ وتىر جانە كوبىنە مەديتسينالىق ۇيىمداردىڭ قىزمەتىنە قاتىسى جوق. الاياقتار ازاماتتاردىڭ، سونىڭ ىشىندە ەگدە جاستاعى ادامداردىڭ سەنىمىنە كىرىپ، وزدەرىن ەمحانا نەمەسە وزگە مەكەمە قىزمەتكەرلەرى رەتىندە تانىستىرادى.
وسىعان بايلانىستى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى كەلەسى ساقتىق شارالارىن ۇستانۋعا شاقىرادى:
- SMS كودتاردى جانە جەكە دەرەكتەردى ءۇشىنشى تۇلعالارعا بەرمەۋ؛
- تەلەفون ارقىلى الىنعان اقپاراتتىڭ شىنايىلىعىن مىندەتتى تۇردە تەكسەرۋ؛
- كۇماندى قوڭىراۋلار بولعان جاعدايدا ءوز مەديتسينالىق ۇيىمىنا نەمەسە قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا جۇگىنۋ.
سونداي-اق ازاماتتارعا وزدەرىنىڭ تىركەلۋ مارتەبەسىن eGov.kz/eGov Mobile پورتالى نەمەسە Damumed قوسىمشاسى ارقىلى دەربەس تەكسەرۋ ۇسىنىلادى.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمدەۋىنشە، مەديتسينالىق ۇيىمدارعا قابىلداۋعا جازىلۋ eGov.kz نەمەسە eGov Mobile پورتالى، مەديتسينالىق اقپاراتتىق جۇيەلەردىڭ ءموبيلدى قوسىمشالارى، سونداي- اق تىركەۋ بولىمىنە تەلەفون ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى.
«SMS كودتار پاتسيەنتتەرگە تەك سيفرلىق سەرۆيستەردە اۆتوريزاتسيادان ءوتۋ بارىسىندا عانا جىبەرىلەدى. مەديتسينالىق ۇيىم قىزمەتكەرلەرى تەلەفون ارقىلى SMS كودتاردى سۇرامايدى»، - دەپ اتاپ ءوتتى مينيسترلىك.
قازىرگى ۋاقىتتا پاتسيەنتتەردىڭ قابىلداۋعا بارعانىن ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە باقىلاۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن جۇيەلەردىڭ بۇزىلۋى نەمەسە رۇقساتسىز قول جەتكىزۋ فاكتىلەرى تىركەلمەگەن.
مينيسترلىك دەرەگىنشە، ازاماتتاردىڭ جەكە دەرەكتەرىنىڭ ىقتيمال تارالۋىنا قاتىستى رەسمي وتىنىشتەر تۇسكەن جاعدايدا ۋاكىلەتتى مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ قاتىسۋىمەن ءتيىستى تەكسەرۋلەر جۇرگىزىلەدى.
ۆەدومستۆو مۇنداي جاعدايلار ازاماتتاردى جاڭىلىستىرۋ ارقىلى ولاردىڭ جەكە دەرەكتەرى مەن قارجىلىق سەرۆيستەرىنە قول جەتكىزۋگە باعىتتالعان كەڭ تارالعان الاياقتىق سحەمالاردىڭ بەلگىلەرىنە سايكەس كەلەتىنىن اتاپ ءوتتى.
دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى سيفرلىق سەرۆيستەردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ جانە ازاماتتاردىڭ جەكە دەرەكتەرىن قورعاۋ بويىنشا جۇمىستى جالعاستىرىپ جاتقانىن مالىمدەدى.