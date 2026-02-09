قازاقستاندا مالداردى ءماجبۇرلى جويۋ شارالارى جۇرگىزىلمەيدى
استانا. KAZINFORM - اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى الەۋمەتتىك جەلىلەردە ءىرى قارا مالدى تاركىلەۋ مەن جويۋ تۋرالى تارالعان بەينەماتەريالداردىڭ قازاقستانعا قاتىسى جوق ەكەنىن حابارلادى.
ا ش م ۆەتەريناريالىق باقىلاۋ جانە قاداعالاۋ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى قازبەك تاشيموۆ جەلىدە تارالعان اقپاراتتى جوققا شىعارىپ، تۇسىنىكتەمە بەرىپ ءوتتى.
- ەل اۋماعىندا اۋىل شارۋاشىلىعى جانۋارلارىن تاركىلەۋ نەمەسە ءماجبۇرلى تۇردە جويۋعا قاتىستى كەز كەلگەن ءىس-شارالار قولدانىستاعى زاڭنامانى قاتاڭ ساقتاي وتىرىپ - ءتيىستى اۋماقتىڭ باس مەملەكەتتىك ۆەتەريناريالىق-سانيتاريالىق ينسپەكتورىنىڭ شەشىمى نەگىزىندە جانە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ مىندەتتى تۇردە شەكتەۋ شارالارىن ەنگىزۋىمەن جۇرگىزىلەدى. مۇنداي ءىس-شارالار تۋىنداعان جاعدايدا تەك رەسپۋبليكالىق ەپيزووتياعا قارسى وترياد تاراپىنان جۇزەگە اسىرىلادى. قازىرگى ۋاقىتتا قازاقستاندا شەكتەۋ شارالارىن ەنگىزۋ تۋرالى شەشىمدەر، سونداي- اق اۋىل شارۋاشىلىعى جانۋارلارىن تاركىلەۋ جانە جويۋ جونىندە نۇسقامالار قابىلدانعان جوق. تەك رەسمي مالىمەتتەرگە سەنۋگە جانە حالىق اراسىندا نەگىزسىز الاڭداۋشىلىق تۋدىراتىن تەكسەرىلمەگەن اقپاراتتى تاراتپاۋعا شاقىرامىز، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇدان بۇرىن س ق و- دا بيىل جاڭادان 57 ۆەتەريناريالىق پۋنكت جانە ەكى ستانسيا اشىلاتىنى ءمالىم بولدى.