قازاقستاندا مادەنيەت قىزمەتكەرلەرىنىڭ ەڭبەكاقىسى ءۇش جىلدا ەكى ەسە ءوستى
استانا. KAZINFORM – ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى شىعارماشىلىق ۇيىمداردى دامىتۋ، قولداۋ، ينفراقۇرىلىمدى جاڭارتۋ جانە مارتەبەسىن نىعايتۋ باعىتىندا جۇيەلى قىزمەت اتقارىپ كەلەدى.
سوڭعى جىلدارى مادەنيەتتىڭ ءرولىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان ءبىرقاتار شارالار جۇزەگە اسىرىلدى. بۇل تۋرالى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
- مەملەكەتتىك قولداۋ جانە شىعارماشىلىق ۇجىمداردى ىنتالاندىرۋ ماقساتىندا سوڭعى بەس جىلدا مادەني ۇيىمداردىڭ مارتەبەسىن كوتەرۋگە ماڭىزدى قادام جاسالدى. 2020-جىلى بەس رەسپۋبليكالىق مەكەمەگە «ۇلتتىق» مارتەبەسى بەرىلسە، 2023-جىلى اقتوبە جانە تۇركىستان وبلىستارىنىڭ 34 ونەرلىك ۇجىمدارى «حالىقتىق» جانە «ۇلگىلى» اتاقتارىنا يە بولدى. 2024-جىلى ءابىلحان قاستەيەۆ اتىنداعى ق ر مەملەكەتتىك ونەر مۋزەيى مەن ق ر ورتالىق مەملەكەتتىك مۋزەيىنە «ۇلتتىق» مارتەبەسى بەرىلدى. سونداي-اق جامبىل اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك فيلارمونياسى مەن روزا باعلانوۆا اتىنداعى «قازاق كونسەرت» مەملەكەتتىك كونسەرتتىك ۇيىمى «اكادەميالىق» اتاققا يە بولدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
2023-جىلى سوڭعى 30 جىلدا العاش رەت رەسپۋبليكالىق بيۋجەتتەن مەملەكەتتىك كونسەرتتىك جانە وقۋ ورىندارىنا مۋزىكالىق اسپاپتار ساتىپ الۋعا 1 ميلليارد تەڭگەگە جۋىق قاراجات ءبولىندى. بۇل شارا جاس مۋزىكانتتاردىڭ كاسىبي دامۋىنا جانە دارىندى ورىنداۋشىلاردى قولداۋعا مۇمكىندىك بەردى.
- تاريحي-مادەني مۇرانى ساقتاۋ جانە ناسيحاتتاۋعا ەرەكشە ءمان بەرىلىپ وتىر. 2024-جىلى مۋزەيلەردىڭ شەتەلدىك كورمەلەرىن مەملەكەتتىك سۋبسيديالاۋ مەن مادەني قۇندىلىقتاردى شەتەلگە شىعارۋ ءتارتىبىن رەتتەيتىن «مادەنيەت تۋرالى» زاڭعا وزگەرىستەر ەنگىزىلدى. مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس يۋنەسكوعا ۇسىنۋ ءۇشىن «جىبەك جولى: فەرعانا-سىرداريا ءدالىزى» جانە «ماڭعىستاۋدىڭ جەراستى مەشىتتەرى» نوميناتسيالىق دوسەلەرى دايىندالدى، - دەپ جازدى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ق ر ۇلتتىق مۋزەيىندە اشىلعان پالەونتولوگيا زالى مەن قولونەرشىلەر ورتالىعى كوپشىلىكتىڭ قىزىعۋشىلىعىن تۋدىردى. 2023-جىلى «سارايشىق» مەملەكەتتىك تاريحي-مادەني مۋزەيى جانىنان جاڭا ۆيزيت-ورتالىق اشىلدى. 2024-جىلى تۇركىستان وبلىسىندا قوجا احمەت ياساۋي مۇراسىن زەرتتەۋ ورتالىعى قۇرىلىپ، «ورداباسى» مەن «گاۋحار-انا» ۆيزيت-ورتالىقتارىنىڭ قۇرىلىسى اياقتالدى.
مادەني ينفراقۇرىلىمدى جاڭعىرتۋ باعىتىندا اۋقىمدى جۇمىستار جۇرگىزىلىپ جاتىر. 2020-جىلدان بەرى ءۇش جاڭا نىسان سالىنىپ، پايدالانۋعا بەرىلدى. اتاپ ايتساق، قاليبەك قۋانىشبايەۆ اتىنداعى مەملەكەتتىك اكادەميالىق قازاق مۋزىكالىق دراما تەاترى، تۇركىستان مۋزىكالىق دراما تەاترى جانە سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنداعى س. مۇقانوۆ اتىنداعى قازاق سازدى-دراما تەاترى.
2020-جىلى قۇددۇس قوجامياروۆ اتىنداعى رەسپۋبليكالىق مەملەكەتتىك ۇيعىر مۋزىكالىق كومەديا تەاترىنىڭ عيماراتىنا كۇردەلى جوندەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلدى. 2024-جىلى دەمەۋشىلىك قاراجات ەسەبىنەن اباي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق وپەرا جانە بالەت تەاترى عيماراتىنا جوندەۋ جۇمىستارى جاسالدى. بىلتىر مۇحتار اۋەزوۆ اتىنداعى قازاق ۇلتتىق دراما تەاترى عيماراتىن، بيىل ناتاليا ساتس اتىنداعى مەملەكەتتىك اكادەميالىق ورىس بالالار مەن جاس وسپىرىمدەر تەاترىنىڭ عيماراتىن رەكونسترۋكتسيالاۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
تاريحي مۇرانى زەرتتەۋدىڭ ماڭىزدى ورتالىعىنا اينالاتىن دالالىق «بوزوق» ارحەولوگيالىق پاركى سالىنىپ جاتىر.
جالپى 2025-جىلى قازاقستان بويىنشا مادەنيەت نىساندارىندا 51 قۇرىلىس جانە 250 جوندەۋ جۇمىسى جوسپارلانعان.
- مادەني ساياساتتىڭ ماڭىزدى باعىتى - سالا ماماندارىن قولداۋ جانە ىنتالاندىرۋ. 2023-جىلى سوڭعى وتىز جىلدا العاش رەت «حالىق ءارتىسى» قۇرمەتتى اتاعى قايتا تاعايىندالىپ، 8 مادەنيەت قايراتكەرىنە بەرىلدى. جاس قازاقستاندىق تالانتتار حالىقارالىق دەڭگەيدە دە تابىستى ونەر كورسەتىپ ءجۇر. اتاپ ايتساق، ۆوكال، سكريپكا، ديريجەرلىك جانە ءداستۇرلى مۋزىكالىق اسپاپتار بويىنشا 65 ونەرپاز بەدەلدى بايقاۋلاردىڭ جەڭىمپازى اتاندى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
مادەنيەت مەكەمەلەرى قىزمەتكەرلەرىنىڭ جالاقىسىن كەزەڭ-كەزەڭىمەن ارتتىرۋ (ورتا ەسەپپەن 20 پايىز) جالعاسىپ كەلەدى. 2022-2025-جىلدار ارالىعىندا ولاردىڭ ەڭبەكاقىسى ەكى ەسە كوبەيدى. بيىل 75 ادەبيەت پەن ونەر قايراتكەرىنە مەملەكەتتىك ستيپەنديا تابىستالدى. مەملەكەت باسشىسى مادەنيەت جانە ونەر قىزمەتكەرلەرى كۇنى قارساڭىندا سالانىڭ ۇزدىكتەرىنە مەملەكەتتىك ناگرادالار تابىستادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن دەپۋتاتتار ەڭ تومەنگى جالاقىنىڭ مولشەرىن كوتەرۋدى ۇسىندى.