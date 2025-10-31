قازاقستاندا ەلدەن شىعارىلعان شەتەل ازاماتتارىنىڭ ۇلەسى 50 پايىزعا ارتقان
استانا. KAZINFORM - بيىل 9 ايدا كوشى-قون زاڭناماسىن بۇزعانى ءۇشىن 70 مىڭعا جۋىق شەتەل ازاماتى اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلىپ، 4, 7 ميلليارد تەڭگە كولەمىندە ايىپپۇل سالىندى.
- ەلىمىز شەتەل ازاماتتارىنىڭ قاۋىپسىز ءجۇرىپ-تۇرۋىنا جاعداي جاساپ، كوشى-قون باقىلاۋىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن ءتيىستى شارا قولدانادى. زاڭ بۇزىلعان جاعدايدا جاۋاپكەرشىلىك بار. ستاتيستيكاعا سۇيەنسەك، بيىل 9 ايدا 306 مىڭ شەتەل ازاماتى اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى، ولاردىڭ 14,1 مىڭى ەلدەن شىعارىلدى، بۇل كورسەتكىش %50 ءوستى. كوشى-قون زاڭناماسىن بۇزعانى ءۇشىن 70 مىڭعا جۋىق شەتەل ازاماتى اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلىپ، 4,7 ميلليارد تەڭگە كولەمىندە ايىپپۇل سالىندى، - دەدى ىشكى ىستەر مينيسترلىگى كوشى-قون قىزمەتى كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى اسلان اتالىقوۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى الاڭىندا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
سونداي-اق كوشى-قون كوميتەتى باسشىسى كەلتىرگەن مالىمەتكە سايكەس 16 مىڭ شەتەل ازاماتىنىڭ ەلدە ءجۇرۋ مەرزىمى قىسقارتىلعان.
- تۇراقتى تۇراتىن شەتەل ازاماتتارى اراسىندا 3411 زاڭ بۇزۋ فاكتىسى انىقتالىپ، ەلدە تۇرۋعا قۇقىق بەرەتىن قۇجاتتارىنىڭ (ىقتيارحاتتارىنىڭ) كۇشى جويىلدى. شەتەل جۇمىس كۇشىن زاڭسىز تارتقانى ءۇشىن 3 مىڭنان استام جۇمىس بەرۋشى جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى، (2024-جىل - 2938) ولارعا 359 ميلليون تەڭگەگە ايىپپۇل سالىندى، - دەيدى ول.
سپيكەردىڭ ايتۋىنشا، شەتەل جۇمىس كۇشىن زاڭسىز تارتاتىن 5 ءوڭىر قاتارىندا الماتى، استانا، شىمكەنت قاراعاندى جانە تۇركىستان وبلىسى بار.
- جۇمىس كۇشىن بىرنەشە رەت زاڭسىز پايدالانعان جۇمىس بەرۋشىلەر قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلادى. بۇل باعىتتا وتكەن جىلى 7 فاكتى تىركەلدى، بيىل 8 تۇلعا قىلمىستىق جاۋاپقا تارتىلىپ جاتىر، - دەپ قورىتىندىلادى ءى ءى م وكىلى.
بۇعان دەيىن قازاقستاندىقتار جۇمىس ىستەۋگە كوبىنە قاي ەلدەرگە باراتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.