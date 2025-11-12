قازاقستاندا كىمدەر ەڭ جوعارى جالاقى الادى؟
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا كىمدەر ەڭ جوعارى جالاقى الاتىنى بەلگىلى بولدى. بۇل تۋرالى ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى مالىمدەدى.
بوس جۇمىس ورىندارى بويىنشا
بوس جۇمىس ورىندارىنىڭ سانى بويىنشا ءبىلىم بەرۋ سالاسى كوش باستاپ تۇر (41,1 مىڭ نەمەسە 31 پايىز)، ودان كەيىنگى ورىنداردا ءارتۇرلى قىزمەت كورسەتۋ سالاسى (17,5 مىڭ نەمەسە 13 پايىز)، دەنساۋلىق ساقتاۋ مەن حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ سالاسى (11,7 مىڭ نەمەسە 9 پايىز) بار.
ەڭ كوپ بوس جۇمىس ورنى تۇركىستان وبلىسىندا (12 مىڭ)، استانا قالاسىندا (11,4 مىڭ) جانە جامبىل وبلىسىندا (8,8 مىڭ) جاريالانعان. ال تۇيىندەمەلەر سانى بويىنشا كوشباسشىلار قاتارىندا تۇركىستان وبلىسى (13,4 مىڭ)، استانا قالاسى (9,1 مىڭ) جانە قىزىلوردا وبلىسى (8,3 مىڭ) تۇر.
جۇمىس بەرۋشىلەر ۇسىنعان ەڭ جوعارى جالاقى:
ءوندىرىس باستىعىنىڭ ورىنباسارى (1 ميلليون تەڭگە)؛
كومپيۋتەر ويىندارى ديزاينەرى (990 مىڭ تەڭگە)؛
ومبۋدسمەن (990 مىڭ تەڭگە) لاۋازىمدارى.
ەڭ جوعارى جالاقى سۇراعاندار:
كوممەرتسيالىق اۋە لاينەرىنىڭ ۇشقىشى (2,8 ميلليون تەڭگە)؛
ءورتتىڭ الدىن الۋ جانە ءسوندىرۋ جونىندەگى كەنشى (2 ميلليون تەڭگە)؛
باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى (1,8 ميلليون تەڭگە).