قازاقستاندا كۇنىنە ەكى ايەل جاتىر موينى وبىرىنان كوز جۇمادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جىل سايىن 600 دەن استام ايەل جاتىر موينى وبىرىنان قايتىس بولادى، ياعني ورتا ەسەپپەن تاۋلىگىنە - ەكى ايەل. بۇل تۋرالى استانا قالاسىنىڭ كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگىدە اكۋشەر-گينەكولوگ، پروفەسسور جانەركە اجەتوۆا مالىمدەدى.
2025-جىلعى دەرەك بويىنشا، ەلوردادا رەپرودۋكتيۆتى جاستاعى مىڭنان استام ايەل جاتىر موينى وبىرى دياگنوزىمەن ەسەپتە تۇر، ال جىل سايىن 120 دان استام جاڭا جاعداي تىركەلەدى. جاتىر موينى وبىرى ايەلدەر اراسىنداعى قاتەرلى ىسىكتەردىڭ ىشىندە ءسۇت بەزى وبىرىنان كەيىنگى ەكىنشى ورىندا تۇر.
- ادام پاپيللوما ۆيرۋسىن (ا پ ۆ) جۇقتىرعانداردىڭ باسىم بولىگى وزىندە ينفەكسيا بارىن بىلمەيدى. بۇل وبىرعا دەيىنگى وزگەرىستەردى كەش انىقتاۋعا جانە اۋرۋدىڭ اسقىنۋىنا اكەلەدى، - دەدى جانەركە اجەتوۆا.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، ا پ ۆ تەك جىنىستىق جولمەن عانا ەمەس، تۇرمىستىق-قاتىناستىق جانە انادان بالاعا دا جۇعۋى مۇمكىن. ۆيرۋستىڭ ۇزاق ۋاقىت بەلگىسىز ءوتۋى ايەلدەردىڭ ءوز دەنساۋلىعىنا نەمقۇرايدى قاراۋىنا سەبەپ بولىپ، قاتەرلى ىسىككە شالدىعۋ ىقتيمالدىعىن ارتتىرادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ەلىمىزدە ءبىر جىلدا 43 مىڭنان استام ادامنان قاتەرلى ىسىك انىقتالعانىن حابارلاعان ەدىك. قازىر ەل بويىنشا قاتەرلى ىسىكپەن ءومىر ءسۇرىپ جاتقان ادامدار سانى 246 مىڭنان استى. بۇل الدىڭعى جىلمەن سالىستىرعاندا 6,6 پايىزعا كوپ.