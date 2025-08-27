قازاقستاندا جول ەرەجەسىن بۇزعاندارعا ايىپپۇل وسە مە؟
استانا. KAZINFORM – ءى ءى م جۇيەلى تۇردە جول قوزعالىسى ەرەجەسىن بۇزاتىندارعا قانداي جازا قولدانىلاتىنى جانە بۇل باعىتتاعى زاڭداردىڭ قاتاڭداتىلۋىنا قاتىستى ايتتى.
ق ر ءى ءى م اكىمشىلىك پوليتسيا كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى قايسار سۇلتانبايەۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىنىڭ الاڭىندا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ب ا ق وكىلدەرىنە مالىمدەمە جاسادى.
سوڭعى جىلدارى ءبىز جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن بۇزعانى ءۇشىن دە، وسى سالاداعى بارلىق اكىمشىلىك قۇقىقبۇزۋشىلىقتار ءۇشىن دە جاۋاپكەرشىلىكتى كۇشەيتۋ بويىنشا كوپتەگەن وزگەرىستەر ەنگىزدىك. سوندىقتان قازىرگى ۋاقىتتا زاڭنامامىزدى جەتكىلىكتى دەڭگەيدە قاتاڭداتتىق دەپ ەسەپتەيمىز، - دەدى ول.
ايتۋىنشا، جۇرگىزۋشىلەردىڭ جاۋاپكەرشىلىگىن ارتتىرۋ ءۇشىن قابىلدانعان شارالار جول قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە جانە ءتارتىپتى كۇشەيتۋگە باعىتتالعان.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن مينيسترلىك ەلدى مەكەندەردە كولىكپەن ءجۇرۋ جىلدامدىعىن تومەندەتۋدى ۇسىندى.