قازاقستاندا جۇرگىزۋشىلەرگە تاعى ءبىر ايىپپۇل ءتۇرى ەنگىزىلدى
استانا. قازاقپارات - قازاقستاندا وسى ۋاقىتقا دەيىن تەگىن بولعان كوممۋنالدىق ايىپتۇراقتار ەندى اقىلى فورماتقا كوشەدى.
بۇعان دەيىن كولىگى ايىپتۇراققا جەتكىزىلگەن جۇرگىزۋشىلەر تەك اكىمشىلىك ايىپپۇل تولەپ كەلسە، كولىكتى ساقتاۋ شىعىندارى جەرگىلىكتى بيۋجەت ەسەبىنەن وتەلەتىن.
ەندى جاعداي وزگەرەدى. زاڭناماعا ەنگىزىلگەن تۇزەتۋلەرگە سايكەس، ءماسليحاتتارعا ايىپتۇراق قىزمەتىنە اقى بەلگىلەۋ قۇقىعى بەرىلدى. بۇل تەتىك جەرگىلىكتى بيۋجەت كىرىسىن ارتتىرۋ ماقساتىندا ەنگىزىلىپ وتىر.
العاشقىلاردىڭ ءبىرى بولىپ استانا قالاسىندا رەسمي تاريفتەر بەكىتىلدى. ولار ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىشكە (2026-جىلى 4325 تەڭگە) بايلانىستىرىلعان. جاڭا جۇيە 23-ساۋىردەن باستاپ كۇشىنە ەنەدى. وعان دەيىن ءبىر اي بويى ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلەدى.
تاريفتەر قانداي؟
جاڭا ەرەجەگە سايكەس، جەڭىل كولىكتى ەۆاكۋاتسيالاۋ قۇنى - 12975 تەڭگە (3 ا ە ك).
كولىكتى ايىپتۇراقتا ساقتاۋ اقىسى:
العاشقى تاۋلىك - 12975 تەڭگە؛
ەكىنشى كۇننەن باستاپ - تاۋلىگىنە 21625 تەڭگە (5 ا ە ك).
جۇك كولىكتەرى ءۇشىن (3,5 تونناعا دەيىن):
ءبىرىنشى كۇن - 21625 تەڭگە (5 ا ە ك)؛
كەيىنگى كۇندەر - تاۋلىگىنە 30275 تەڭگە (7 ا ە ك).
ال موتوسيكل يەلەرى:
ءبىرىنشى كۇن ءۇشىن - 4325 تەڭگە؛
كەلەسى كۇندەر ءۇشىن - 8650 تەڭگەدەن تولەيدى.
قانداي تاۋەكەلدەر بار؟
ساراپشىلار بۇل وزگەرىستەر ءبىرقاتار ماسەلەگە اكەلۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتەدى. ەڭ الدىمەن، جوعارى تاريفتەر جۇرگىزۋشىلەردى «ماسەلەنى سول جەردە شەشۋگە» يتەرمەلەۋى ىقتيمال.
سونىمەن قاتار داۋلى جول-كولىك وقيعالارى كەزىندە كىناسىز تاراپتىڭ ءوزى دە ايىپتۇراق قىزمەتى ءۇشىن اقى تولەۋگە ءماجبۇر بولۋى مۇمكىن. ال سوت پروتسەستەرى ۇزاققا سوزىلعان جاعدايدا، جينالعان بەرەشەك كولەمى ايتارلىقتاي ءوسىپ، كەي جاعدايدا جەڭىل كولىك ءۇشىن ميلليون تەڭگەدەن اسىپ كەتۋى ىقتيمال.
