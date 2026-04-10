قازاقستاندا جالاقى، اليمەنت جانە زەينەتاقى شوتتارىنان تىيىمداردى الۋ ناۋقانى وتەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسرۋبليكاسى ادىلەت مينيسترلىگى رەسپۋبليكالىق جەكە سوت ورىنداۋشىلارى پالاتاسىمەن بىرلەسىپ، 2026 -جىلدىڭ 6- 30- ءساۋىر ارالىعىندا بەلگىلى ءبىر تولەم تۇرلەرىن الۋعا ارنالعان شوتتاردان تىيىمداردى الىپ تاستاۋ جونىندەگى ناۋقاندى ىسكە قوستى.
تىيىمدار كەلەسى شوت تۇرلەرىنەن الىنادى:
- جالاقىعا ارنالعان شوتتار؛
- اليمەنت تولەۋگە ارنالعان شوتتار؛
- زەينەتاقى تولەمدەرى شوتتارى؛
- مەملەكەتتىك جاردەماقىلارعا ارنالعان شوتتار.
ازاماتتار وسى ناۋقانعا قاتىسۋ ءۇشىن Adilet.gov موبيلدىك قوسىمشاسىندا تىركەلىپ، جەكە سوت ورىنداۋشىسىنا شوتتاردان تىيىمدى الىپ تاستاۋ تۋرالى ءوتىنىش بەرۋى قاجەت. سودان كەيىن ءتيىستى قۇجاتتار ۇسىنىلۋى مىندەتتى، مىسالى، جالاقى تۇسەتىن شوت تۋرالى جۇمىس ورنىنان انىقتاما نەمەسە زەينەتاقى شوتى ەكەنىن راستايتىن قۇجات.
ادىلەت مينيسترلىگى اتاپ وتكەندەي، شوتتاردان تىيىمداردى الىپ تاستاۋ ازاماتتاردى اتقارۋشىلىق قۇجاتتار بويىنشا مىندەتتەمەلەردەن، سونىڭ ىشىندە ءوندىرىپ الۋ، ايىپپۇل تولەۋ سياقتى تالاپتاردان بوساتپايدى. بۇل شارا تەك تولەمدەرگە ارنالعان شوتتاردىڭ بۇعاتتالۋىن جويۋعا باعىتتالعان.
وسىعان دەيىن سالىق بەرەشەگى 86500 تەڭگەگە جەتپەيتىندەردىڭ شوتتارى بۇعاتتالمايتىنىن جازعان ەدىك.