    21:44, 10 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    قازاقستاندا جاڭا تۋعان سابيگە پاسپورتتى قالاي راسىمدەۋگە بولادى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا بالاعا پاسپورتتى تۋعان ساتتەن باستاپ راسىمدەۋگە بولادى. قۇجاتتى بەرۋ ءتارتىبى ىشكى ىستەر مينيسترلىگى بەكىتكەن قاعيدالارمەن رەتتەلەدى.

    Қозоғистон паспорти
    Фото: Kazinform

    ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي جاۋابىنا سايكەس، قازاقستان ازاماتىنىڭ نەگىزگى قۇجاتى - جەكە كۋالىك. ال پاسپورت ازاماتتىڭ جەكە باسىن ءارى ەل ىشىندەگى، ءارى شەتەلدەگى مارتەبەسىن راستايتىن قۇجات رەتىندە قاراستىرىلادى. سوندىقتان ونى الۋ مىندەتتى ەمەس، اتا-انانىڭ قالاۋىمەن بەرىلەدى. دەگەنمەن بالانىڭ پاسپورتى تۋعان كۇنىنەن باستاپ راسىمدەلۋى مۇمكىن.

    قايدا جۇگىنۋ كەرەك جانە قانداي قۇجاتتار قاجەت

    كامەلەتكە تولماعان بالاعا پاسپورت الۋ ءۇشىن اتا-اناسى نەمەسە زاڭدى وكىلدەرى (قامقورشى، قورعانشى) بالامەن بىرگە «ازاماتتارعا ارنالعان ۇكىمەت» مەملەكەتتىك كورپوراتسياسى جانىنداعى پوليتسيا بولىمشەلەرىنە جۇگىنۋى ءتيىس.

    قاجەتتى قۇجاتتار ءتىزىمى:

    - بالانىڭ تۋۋ تۋرالى كۋالىگى (نەمەسە ونىڭ سيفرلىق نۇسقاسى)؛

    - اتا-انانىڭ ءبىرىنىڭ جەكە كۋالىگى (نەمەسە سيفرلىق نۇسقاسى)؛

    - ەگەر اتا-انانىڭ ءبىرى شەتەلدىك بولسا، ونىڭ نوتاريالدى كۋالاندىرىلعان كەلىسىمى.

    راسىمدەۋ مەرزىمى مەن ەرەكشەلىكتەرى

    پاسپورتتى دايىنداۋدىڭ ستاندارتتى مەرزىمى - 15 جۇمىس كۇنى. قاجەت بولعان جاعدايدا جەدەلدەتىلگەن قىزمەتتى پايدالانۋعا بولادى: قۇجات 1 كۇننەن 7 كۇنگە دەيىنگى ارالىقتا دايىندالادى (قوسىمشا اقى تولەنەدى، وڭىرگە بايلانىستى).

    2024-جىلدان باستاپ 16 جاسقا دەيىنگى بالالارعا 24 بەتتەن تۇراتىن پاسپورتتار بەرىلەدى:

    - 12 جاسقا دەيىنگى بالالارعا - 5 جىل مەرزىمگە؛

    - 12 جاستان 16 جاسقا دەيىن - 10 جىلعا.

    ال 36 جانە 48 بەتتەن تۇراتىن پاسپورتتار 16 جاستان كەيىن عانا راسىمدەلەدى.

    قۇنى قانشا

    2026-جىلى بالالار پاسپورتى ءۇشىن مەملەكەتتىك باج مولشەرى 4 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىشتى قۇرايدى - بۇل شامامەن 17300 تەڭگە.

    ءبىرقاتار ساناتتاعى ازاماتتار بۇل تولەمنەن بوساتىلادى. ولاردىڭ قاتارىندا جەتىم بالالار، اتا-اناسىنىڭ قامقورلىعىنسىز قالعاندار، ينتەرناتتا تاربيەلەنۋشىلەر جانە مۇگەدەكتىگى بار بالالار بار.

    سۇرانىس ارتىپ كەلەدى

    سوڭعى جىلدارى بالالارعا پاسپورت راسىمدەۋگە دەگەن سۇرانىس ايتارلىقتاي وسكەن. رەسمي دەرەكتەرگە سۇيەنسەك، 2022-جىلى 265 مىڭنان استام قۇجات بەرىلسە، 2023-جىلى بۇل كورسەتكىش 300 مىڭعا جۋىقتاعان. ال 2024-جىلى 439 مىڭنان اسىپ، ايقىن ءوسىم بايقالعان.

    2025-جىلى قازاقستاندىقتار 307 مىڭنان استام پاسپورت راسىمدەگەن. ال بيىلعى العاشقى ءۇش ايدا 53 مىڭنان استام قۇجات بەرىلگەن.

    بىلتىر ەڭ كوپ ءوتىنىش الماتى، استانا، شىمكەنت قالالارىندا، سونداي-اق تۇركىستان جانە جامبىل وبلىستارىندا تىركەلگەن.

    ساراپشىلار مۇنداي ءوسىمدى بالالارعا ارنالعان جاڭا ۇلگىدەگى پاسپورتتاردىڭ ەنگىزىلۋىمەن جانە قازاقستاندىقتاردىڭ شەتەلگە شىعۋ بەلسەندىلىگىنىڭ ارتۋىمەن بايلانىستىرادى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
