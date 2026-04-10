قازاقستاندا جاڭا تۋعان سابيگە پاسپورتتى قالاي راسىمدەۋگە بولادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا بالاعا پاسپورتتى تۋعان ساتتەن باستاپ راسىمدەۋگە بولادى. قۇجاتتى بەرۋ ءتارتىبى ىشكى ىستەر مينيسترلىگى بەكىتكەن قاعيدالارمەن رەتتەلەدى.
ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي جاۋابىنا سايكەس، قازاقستان ازاماتىنىڭ نەگىزگى قۇجاتى - جەكە كۋالىك. ال پاسپورت ازاماتتىڭ جەكە باسىن ءارى ەل ىشىندەگى، ءارى شەتەلدەگى مارتەبەسىن راستايتىن قۇجات رەتىندە قاراستىرىلادى. سوندىقتان ونى الۋ مىندەتتى ەمەس، اتا-انانىڭ قالاۋىمەن بەرىلەدى. دەگەنمەن بالانىڭ پاسپورتى تۋعان كۇنىنەن باستاپ راسىمدەلۋى مۇمكىن.
قايدا جۇگىنۋ كەرەك جانە قانداي قۇجاتتار قاجەت
كامەلەتكە تولماعان بالاعا پاسپورت الۋ ءۇشىن اتا-اناسى نەمەسە زاڭدى وكىلدەرى (قامقورشى، قورعانشى) بالامەن بىرگە «ازاماتتارعا ارنالعان ۇكىمەت» مەملەكەتتىك كورپوراتسياسى جانىنداعى پوليتسيا بولىمشەلەرىنە جۇگىنۋى ءتيىس.
قاجەتتى قۇجاتتار ءتىزىمى:
- بالانىڭ تۋۋ تۋرالى كۋالىگى (نەمەسە ونىڭ سيفرلىق نۇسقاسى)؛
- اتا-انانىڭ ءبىرىنىڭ جەكە كۋالىگى (نەمەسە سيفرلىق نۇسقاسى)؛
- ەگەر اتا-انانىڭ ءبىرى شەتەلدىك بولسا، ونىڭ نوتاريالدى كۋالاندىرىلعان كەلىسىمى.
راسىمدەۋ مەرزىمى مەن ەرەكشەلىكتەرى
پاسپورتتى دايىنداۋدىڭ ستاندارتتى مەرزىمى - 15 جۇمىس كۇنى. قاجەت بولعان جاعدايدا جەدەلدەتىلگەن قىزمەتتى پايدالانۋعا بولادى: قۇجات 1 كۇننەن 7 كۇنگە دەيىنگى ارالىقتا دايىندالادى (قوسىمشا اقى تولەنەدى، وڭىرگە بايلانىستى).
2024-جىلدان باستاپ 16 جاسقا دەيىنگى بالالارعا 24 بەتتەن تۇراتىن پاسپورتتار بەرىلەدى:
- 12 جاسقا دەيىنگى بالالارعا - 5 جىل مەرزىمگە؛
- 12 جاستان 16 جاسقا دەيىن - 10 جىلعا.
ال 36 جانە 48 بەتتەن تۇراتىن پاسپورتتار 16 جاستان كەيىن عانا راسىمدەلەدى.
قۇنى قانشا
2026-جىلى بالالار پاسپورتى ءۇشىن مەملەكەتتىك باج مولشەرى 4 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىشتى قۇرايدى - بۇل شامامەن 17300 تەڭگە.
ءبىرقاتار ساناتتاعى ازاماتتار بۇل تولەمنەن بوساتىلادى. ولاردىڭ قاتارىندا جەتىم بالالار، اتا-اناسىنىڭ قامقورلىعىنسىز قالعاندار، ينتەرناتتا تاربيەلەنۋشىلەر جانە مۇگەدەكتىگى بار بالالار بار.
سۇرانىس ارتىپ كەلەدى
سوڭعى جىلدارى بالالارعا پاسپورت راسىمدەۋگە دەگەن سۇرانىس ايتارلىقتاي وسكەن. رەسمي دەرەكتەرگە سۇيەنسەك، 2022-جىلى 265 مىڭنان استام قۇجات بەرىلسە، 2023-جىلى بۇل كورسەتكىش 300 مىڭعا جۋىقتاعان. ال 2024-جىلى 439 مىڭنان اسىپ، ايقىن ءوسىم بايقالعان.
2025-جىلى قازاقستاندىقتار 307 مىڭنان استام پاسپورت راسىمدەگەن. ال بيىلعى العاشقى ءۇش ايدا 53 مىڭنان استام قۇجات بەرىلگەن.
بىلتىر ەڭ كوپ ءوتىنىش الماتى، استانا، شىمكەنت قالالارىندا، سونداي-اق تۇركىستان جانە جامبىل وبلىستارىندا تىركەلگەن.
ساراپشىلار مۇنداي ءوسىمدى بالالارعا ارنالعان جاڭا ۇلگىدەگى پاسپورتتاردىڭ ەنگىزىلۋىمەن جانە قازاقستاندىقتاردىڭ شەتەلگە شىعۋ بەلسەندىلىگىنىڭ ارتۋىمەن بايلانىستىرادى.