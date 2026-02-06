قازاقستاندا شەتەلدىك ارتىستەردىڭ كونسەرتىنە جاڭا تالاپتار ەنگىزىلمەك
استانا. KAZINFORM - مادەنيەت جانە اقپارات ۆيتسە-ءمينيسترى ەۆگەني كوچەتوۆ قازاقستاندا ونەر كورسەتەتىن شەتەلدىك ارتىستەرگە قويىلىپ جاتقان شەكتەۋلەر تۋرالى ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، مينيسترلىك جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارعا كونسەرتتەردى ۇيىمداستىرۋعا كومەكتەسۋدى كوزدەپ وتىر. ارتىستەرمەن جاسالعان كەلىسىمشارتتاردا ولاردىڭ مىندەتتەرى انىق كورسەتىلگەن.
- ەڭ الدىمەن، بۇل مىندەتتەمەلەر ولار ورىندايتىن كومپوزيتسياعا قاتىستى. وسى كومپوزيتسيالار ەلىمىزدىڭ ءتارتىبىن بۇزباۋى ءتيىس، پورنوگرافيا مەن ەسىرتكىنى ناسيحاتتاماۋى كەرەك، ياعني زاڭسىز كونتەنتتىڭ تولىق ءتىزىمى ەسكەرىلگەن. ەگەر ءبارى دۇرىس بولسا، ارتىستەر بەلگىلى ءبىر قالادا ونەر كورسەتۋگە رۇقسات الادى. ءبىزدىڭ ويىمىزشا، بۇل تولىعىمەن دۇرىس قادام، - دەدى ەۆگەني كوچەتوۆ سەناتتا تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
ەگەر ءارتىستىڭ رەپەرتۋارىندا تىيىم سالىنعان شىعارمالار بولسا، ۆەدومستۆو ولاردى ورىنداماۋعا كەڭەس بەرەدى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، بۇگىن سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە كرەاتيۆتى يندۋستريالاردى قولداۋ جانە دامىتۋ ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭ ماقۇلداندى.