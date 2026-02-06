جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسى كاسىپكەرلىك پەن مەملەكەت اراسىنداعى سەنىمدى نىعايتادى - ولجاس بەكتەنوۆ
استانا. KAZINFORM - پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ «اتامەكەن» ۇ ك پ الاڭىندا مۇناي-گاز جانە ەنەرگەتيكا سالاسى، تاۋ-كەن جانە مەتاللۋرگيا ونەركاسىبى، اوك بيزنەس وكىلدەرى، سالالىق قاۋىمداستىقتار مۇشەلەرى مەن بارلىق ءوڭىر ساراپشىلارىنىڭ قاتىسۋىمەن كاسىپكەرلىكتى دامىتۋ ماسەلەلەرى جونىندە كەڭەس وتكىزدى.
ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، سالىق رەفورمالارى، بيزنەستى قولداۋ، اقپاراتتىق جۇيەلەردى تسيفرلاندىرۋ سىندى باسقا دا وزەكتى ماسەلەلەرگە نازار اۋدارىلدى.
جيىندى اشقان پرەمەر- مينيستر كاسىپكەرلىكتى دامىتۋ مەملەكەت باسشىسى ايقىنداعان باسىم باعىتتاردىڭ ءبىرى ەكەنىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى. بيزنەس - ەكونوميكالىق رەفورمالار جۇرگىزۋدە باستى سەرىكتەس، بۇل جۇمىستا «اتامەكەن» ۇ ك پ ماڭىزدى ءرول اتقارادى.
- ءبىز بۇگىن سىزدەرمەن ەلىمىز ءۇشىن وتە ماڭىزدى، تاريحي ماڭىزى بار ساتتە كەزدەسىپ وتىرمىز. جارتى جىل بويى قوعامدا كونستيتۋتسيالىق رەفورمانى بەلسەندى تالقىلاۋ ءجۇرىپ جاتىر. اشىق ديسكۋسسيالار بولىپ جاتىر. ازاماتتاردان مىڭداعان ۇسىنىس كەلىپ تۇسۋدە جانە ولاردىڭ بارلىعى تەرەڭ زەردەلەنىپ، ەسكەرىلىپ جاتىر. بۇل - ەلىمىزدەگى دەموكراتيالىق پروتسەستەردىڭ ايقىن دالەلى. ەلىمىزدىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسىنىڭ جوباسى حالىققا ۇسىنىلدى، باستى ماقسات - ەگەمەندىگىمىزدى، تاۋەلسىزدىكتى نىعايتۋ. بارلىعىڭىزدى پرەزيدەنتىمىزدى جانە جاڭا كونستيتۋتسيانى قولداۋعا شاقىرامىن. سىزدەردىڭ قاراماقتارىڭىزدا مىڭداعان ازامات جۇمىس ىستەيدى. ولاردىڭ ءارقايسىسىنا رەفورما مىندەتتەرىن دۇرىس جەتكىزۋ ماڭىزدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ولجاس بەكتەنوۆ.
جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىندا مەملەكەت باسشىسىنىڭ زاڭ جانە ءتارتىپ جاپپاي ۇستەمدىك قۇرعان ادىلەتتى قازاقستاندى قۇرۋ تۋرالى باعدارى كاسىپكەرلەر قاۋىمىنا ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىك جۇكتەپ، ادال ەڭبەك، كاسىپكە دەگەن قۇرمەت، ەلگە جاناشىر بولۋ سياقتى قۇندىلىقتاردىڭ ماڭىزىن ارتتىرا تۇسەدى. ادىلدىك پەن زاڭدىلىق قاعيداتتارىن كونستيتۋتسيالىق دەڭگەيدە بەكىتۋ سەنىم مەن ۇزاقمەرزىمدى ارىپتەستىك ورتا قالىپتاستىرادى.
ايتا كەتەلىك كەشە كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ VIII وتىرىسى وتكەن ەدى.