قازاقستاندا عالىمداردىڭ جالاقىسى كوتەرىلەدى - مينيسترلىك
استانا. KAZINFORM - عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى ەلىمىزدەگى عالىمداردىڭ ەڭبەگىنە اقى تولەۋ جۇيەسىن جاڭارتۋدى جوسپارلاپ وتىر. ءتيىستى قۇجات جوباسى «اشىق ن ق ا» پورتالىندا جاريالاندى.
جاڭا ەرەجەگە ساي، گرانتتىق جانە باعدارلامالىق- نىسانالى قارجىلاندىرۋ (ب ن ق) جوبالارىندا ىستەيتىن مامانداردىڭ لاۋازىمدىق ايلىعىن ەسەپتەيتىن كوەففيتسيەنتتەر كوتەرىلەدى. بۇل عالىمداردىڭ تابىسىن شامامەن 25 پايىزعا ارتتىرادى.
ەندىگى ەسەپ بويىنشا:
جاس مامان: تاجىريبەسى جوق كىشى عىلىمي قىزمەتكەردىڭ جالاقىسى (قوسىمشا ۇستەمەلەردى ەسەپتەمەگەندە) 432,2 مىڭ تەڭگەنى قۇرايدى.
تاجىريبەلى عالىم: 25 جىلدان استام ەڭبەك ءوتىلى بار پروفەسسور نەمەسە باس عىلىمي قىزمەتكەر 1,4 ميلليون تەڭگەگە جۋىق (1 396,9 مىڭ تەڭگە) جالاقى الا الادى.
عالىمداردىڭ تەك ەڭبەك وتىلىنە عانا ەمەس، ناتيجەلەرىنە دە باسىمدىق بەرىلمەك. ەندى عالىمنىڭ بەلسەندىلىگىنە قاراي 47,5 مىڭنان 522,5 مىڭ تەڭگەگە دەيىن قوسىمشا اقى تولەنۋى مۇمكىن.
ول بەس پارامەتر بويىنشا ەسەپتەلەدى:
كەيىنگى 5 جىلدا جاريالانعان ماقالالار، مونوگرافيالار جانە قورعاۋ قۇجاتتارى؛
كەيىنگى 5 جىلدا جوعارى وقۋ ورىندارىندا كەمىندە ءبىر نەمەسە بىرنەشە پاننەن ءدارىس بەرۋ (جالپى كولەمى 3 كرەديتتەن كەم ەمەس)؛
كەيىنگى 5 جىلدا قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا فيلوسوفيا دوكتورى (PhD) نەمەسە بەيىنى بويىنشا دوكتور دارەجەسىن العان كادرلاردى دايارلاۋ؛
كەيىنگى 5 جىلدا عىلىمي جانە عىلىمي-تەحنيكالىق قىزمەت ناتيجەلەرىن وندىرىسكە ەنگىزۋ بويىنشا راستالعان كورسەتكىشتەر.
بۇل تۇزەتۋلەر جوعارى اۋديتورلىق پالاتانىڭ ۇسىنىسىمەن، عالىمداردى الەۋمەتتىك جاعىنان قورعاۋ جانە عىلىم سالاسىنىڭ بەدەلىن ارتتىرۋ ماقساتىندا ازىرلەندى.
قۇجات قازىرگى ۋاقىتتا قوعامدىق تالقىلاۋعا شىعارىلعان. ازاماتتار پىكىرلەرىن 2026-جىلدىڭ 16-اقپانىنا دەيىن بىلدىرە الادى.
