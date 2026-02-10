قازاقستاندا ءالى كۇنگە دەيىن ۋتيليزاتسيا پۋنكتتەرى جوق: مينيسترلىك نە دەيدى؟
استانا. KAZINFORM – ەكى جىل بۇرىن ەكولوگيا مينيسترلىگى ەسكى كولىكتەردى قايتا وڭدەۋ باعدارلاماسىن جاريالاعان ەدى.
الايدا وسى ۋاقىتقا دەيىن قازاقستاندا پايدالانۋدان شىققان اۆتوكولىكتەردى تاپسىراتىن ناقتى ۋتيليزاتسيا پۋنكتتەرى ىسكە قوسىلعان جوق، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
قولدانىستاعى ەرەجەگە سايكەس، كولىكتەردى قايتا وڭدەۋ «جاسىل دامۋ» ا ق- مەن كەلىسىمشارتقا وتىرعان كاسىپورىندار ارقىلى جۇزەگە اسۋى ءتيىس. بۇل جايتقا قاتىستى ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى Tengri Auto-عا جاۋاپ بەرگەن.
مينيسترلىكتىڭ جاۋابىنا سايكەس، ۋتيليزاتسيالىق الىمنان تۇسكەن قاراجات وندىرۋشىلەر مەن يمپورتتاۋشىلاردان كەڭەيتىلگەن ءوندىرۋشى مىندەتتەمەلەرى وپەراتورى - «جاسىل دامۋ» ا ق- نىڭ بانك شوتىنا اۋدارىلادى. قازىرگى تاڭدا قازاقستاندا وسى جۇيەنى ىسكە اسىرۋعا جاۋاپتى نەگىزگى ۇيىم - ءدال وسى «جاسىل دامۋ».
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، پايدالانۋدان شىققان كولىك قۇرالدارى مەن اۋىل شارۋاشىلىعى تەحنيكاسىن قابىلداۋ پروتسەسى قايتا وڭدەۋشى كاسىپورىندار انىقتالىپ، ولارمەن كەلىسىمشارت جاسالعاننان كەيىن عانا باستالادى.
انىقتاما:
ۆ ە ت س - پايدالانۋدان شىققان كولىك قۇرالدارى،
ۆ ە س س ح ت - پايدالانۋدان شىققان وزدىگىنەن جۇرەتىن اۋىل شارۋاشىلىعى تەحنيكاسى.
بۇل دەگەنىمىز - اۆتوكولىكتەردى ناقتى قابىلداۋ تەك ۋتيليزاتسيامەن اينالىساتىن كاسىپورىندار ىرىكتەلىپ، ولارمەن كەلىسىمدەر بەكىتىلگەن سوڭ عانا جۇزەگە اسادى دەگەن ءسوز. الايدا مينيسترلىك ازىرگە بىردە-ءبىر قايتا وڭدەۋشىمەن كەلىسىمشارت جاسالماعانىن حابارلادى. بۇعان ۇسىنىلعان قۇجاتتاردىڭ بەلگىلەنگەن تالاپتارعا ساي كەلمەۋى سەبەپ بولعان.
قاي كومپانيالار قايتا وڭدەۋشى بولا الادى؟
مينيسترلىك تۇسىندىرۋىنشە، باعدارلاماعا قارا مەتالدى قايتا وڭدەۋمەن اينالىساتىن بارلىق كومپانيا قاتىسا الادى. ءبىر عانا كاسىپورىننىڭ مونوپولياسىنا جول بەرىلمەيدى.
قايتا وڭدەۋشى بولۋ ءۇشىن كومپانيا:
ۆ ە ت س جانە (نەمەسە) ۆ ە س س ح ت- نى ۋتيليزاتسيالاۋ بويىنشا كەلىسىمشارت جاساسۋعا ءوتىنىم بەرۋى؛
قاجەتتى قۇجاتتار توپتاماسىن ۇسىنۋى؛
قازاقستاندا تىركەلگەن زاڭدى تۇلعا بولۋى؛
مەتال سىنىقتارىن جيناۋ، ساقتاۋ جانە وڭدەۋ قىزمەتىنە ەكىنشى ساناتتاعى رۇقسات قۇجاتىن الۋى؛
تەحنيكانى قابىلداۋ جانە ۋاقىتشا ساقتاۋ ءۇشىن جابدىقتالعان پۋنكتكە (مەنشىك قۇقىعىندا نەمەسە زاڭدى نەگىزدە) يە بولۋى ءتيىس.
كەلىسىمشارتتار جاسالعاننان كەيىن ەل اۋماعىندا كولىك قابىلداۋ پۋنكتتەرى ناقتى انىقتالماق.
ۋتيليزاتسيا ءۇشىن قانشا قاراجات بەرىلەدى؟
ەسكى كولىك يەلەرىنە تىكەلەي اقشالاي تولەم قاراستىرىلماعان. ونىڭ ورنىنا جاڭا تەحنيكا نەمەسە كولىك ساتىپ الۋعا ارنالعان جەڭىلدىك سەرتيفيكاتى ۇسىنىلادى. سەرتيفيكات مولشەرى كولىك ساناتىنا قاراي بەلگىلەنگەن:
جەڭىل اۆتوكولىكتەر (م1) - 315000 تەڭگە؛
5 تونناعا دەيىنگى شاعىن اۆتوبۋستار (م2) - 550000 تەڭگە؛
5 توننادان جوعارى اۆتوبۋستار (م3) - 750000 تەڭگە؛
3,5 تونناعا دەيىنگى جۇك كولىكتەرى (N1) - 550000 تەڭگە؛
3,5-12 توننا ارالىعىنداعى جۇك كولىكتەرى (N2) - 550000 تەڭگە؛
12 توننادان جوعارى جۇك كولىكتەرى (N3) - 750000 تەڭگە؛
تراكتورلار - 560000 تەڭگەدەن 1000000 تەڭگەگە دەيىن؛
كومبايندار - 1500000 تەڭگەدەن 2000000 تەڭگەگە دەيىن.