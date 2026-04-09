قازاقستاندا ەڭبەك قاتىناستارىن رەتتەۋ جاڭاشا جولمەن جۇرگىزىلمەك
استانا. KAZINFORM - بۇگىن استانادا وتكەن الەۋمەتتىك ارىپتەستىك جانە الەۋمەتتىك-ەڭبەك قاتىناستارىن رەتتەۋ جونىندەگى رەسپۋبليكالىق ءۇشجاقتى كوميسسياسى (ر ۇ ك) جۇمىس توبىنىڭ وتىرىسىندا PARYZ» قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق جۇمىس بەرۋشىلەر كونفەدەراتسياسىنا رەسمي تۇردە بەكىتىلدى.
بۇل تۋرالى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
- كەزدەسۋ بارىسىندا جۇمىس بەرۋشى مەن ەڭبەك ۇجىمى اراسىنداعى ءوزارا قاتىناستاردى رەتتەۋ جونىندەگى بىرلەسكەن ءىس-شارالار جوسپارىنىڭ جوباسى قارالدى. اتالعان ماسەلە شەڭبەرىندە مينيستر ازاماتتىق-قۇقىقتىق سيپاتتاعى شارتتارعا قويىلاتىن جاڭا زاڭنامالىق تالاپتار تۋرالى اقپارات بەردى. بۇل تالاپتار ولاردى ەڭبەك قاتىناستارىنان ناقتى اجىراتۋعا جانە جۇمىسكەرلەردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋدى قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونداي-اق الەۋمەتتىك ارىپتەستەردىڭ ءوزارا ءىس-قيمىلىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ ماقساتىندا ر ۇ ك تۋرالى ەرەجەنى جاڭارتۋ قاجەتتىگى - تالقىلاۋدىڭ ماڭىزدى تاقىرىپتارىنىڭ ءبىرى بولدى. قاتىسۋشىلارعا اتالعان قۇجاتتى جەتىلدىرۋ بويىنشا ۇسىنىستار ەنگىزۋ ۇسىنىلدى. اتاپ ايتقاندا، كوميسسيا جۇمىسىنا وزگە دە مەملەكەتتىك ورگانداردى تارتۋ تەتىگىن ەرەجەدە بەكىتۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلۋدا، سەبەبى كۇن تارتىبىنە شىعارىلاتىن كەيبىر ماسەلەلەر ءبىر عانا ۆەدومستۆونىڭ قۇزىرەتىمەن شەكتەلمەي، كەشەندى تۇردە قاراۋدى تالاپ ەتەدى.
بۇدان بولەك وتىرىستا 28-30-ساۋىرگە جوسپارلانعان KIOSH-2026 ەڭبەكتى قورعاۋ جونىندەگى حالىقارالىق كونفەرەنسياسى مەن كورمەسىنە دايىندىق بارىسى قارالدى. ءىس-شاراعا 8 ەلدەن دەلەگاتسيالار مەن 90 عا جۋىق كومپانيانىڭ قاتىسۋى كۇتىلۋدە. الداعى ءىس-شارانىڭ نەگىزگى تاقىرىبى ونەركاسىپتىك قاۋىپسىزدىك سالاسىنداعى سيفرلىق ترانسفورماتسيا جانە جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن قولدانۋ بولماق. كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا تاراپتار اشىق ديالوگقا جانە رۇك الاڭىندا ۇسىنىلعان بارلىق باستامالاردى بىرلەسىپ پىسىقتاۋعا دايىن ەكەندەرىن جەتكىزدى.
بۇعان دەيىن ەڭبەك نارىعىندا بوس ورىندار كوبەيىپ، تۇيىندەمەلەر سانى ازايعانىن جازدىق.