قازاقستاندا بازار ازايىپ بارادى - ستاتيستيكا
استانا. KAZINFORM – قازاقستاندا بازار ازايىپ بارادى، - دەپ حابارلايدى «استانا» تەلەارناسى.
2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ەلىمىزدە 588 بازار جۇمىس ىستەيدى، 2024-جىلعا قاراعاندا بازار سانى 38 بىرلىككە ازايعان.
ولاردىڭ باسىم بولىگى قالالىق جەرلەردە ورنالاسقان (417)، اۋىلدىق جەرلەردە - 171 بازار.
بازارلار سانى بويىنشا ءتىزىم باسىندا تۇركىستان وبلىسى تۇر – 103، ودان كەيىن الماتى وبلىسى - 57 مەن اقتوبە وبلىسى - 53. ساۋدا بازارى ۇلىتاۋ وبلىسىندا ەڭ از - 6 بازار.
بازارلارداعى ساۋدا ورىندارىنىڭ سانى دا ءبىر جىل ىشىندە ازايىپ، 147,6 مىڭعا جەتتى (2024-جىلى - 150,8 مىڭ).
وڭىرلىك بولىنىستە ساۋدا ورىندارىنىڭ ەڭ كوپ سانى الماتى قالاسىندا تىركەلگەن (26,5 مىڭ)، العاشقى ۇشتىكتە، سونداي-اق، جامبىل (19,8 مىڭ) مەن الماتى وبلىستارى دا بار (17,2 مىڭ).
جالپى بازار سانىنىڭ ىشىندە 265 بازار زاڭدى تۇلعالارعا تيەسىلى بولسا، 323 بازار دارا كاسىپكەرلەردىڭ يەلىگىندە.
588 بازاردىڭ 9 كوممۋنالدىق، 323 جابىق بازارعا جاتادى. ساتىلاتىن تاۋار تۇرىنە قاراي 222 بازار مامانداندىرىلعان، ال 366 - امبەباپ بازار.
ساۋدا كولەمى بويىنشا 39 بازار كوتەرمە، 549 بازار بولشەك ساۋداعا ارنالعان.