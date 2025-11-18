قازاقستاندا ازاماتتاردى تۇرعىلىقتى جەرى بويىنشا تىركەۋ ءتارتىبى وزگەرىپ جاتىر
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلعى 24-قاراشادان باستاپ ازاماتتاردى تۇرعىلىقتى جەرى بويىنشا تىركەۋ راسىمىنە ەنگىزىلگەن وزگەرىستەر كۇشىنە ەنەدى، دەپ حابارلايدى «ۇلتتىق اقپاراتتىق تەحنولوگيالار» ا ق باسپا ءسوز قىزمەتى.
قىزمەت تەك ونلاين فورماتتا - eGov.kz ەلەكتروندىق ۇكىمەت پورتالى نەمەسە eGov Mobile موبيلدى قوسىمشاسى ارقىلى كورسەتىلەدى.
تۇرعىلىقتى جەرى بويىنشا ونلاين-تىركەۋدەن ءوتۋ ءۇشىن پايدالانۋشىعا ەلەكتروندىق تسيفرلىق قولتاڭبا (ە س ق) جانە ونىڭ جەكە كابينەتىنە تىركەلگەن تەلەفون ءنومىرى قاجەت. پروتسەدۋرا تولىق اۆتوماتتاندىرىلعان جانە ونلاين تۇردە جۇزەگە اسىرىلادى، بۇل قىزمەت الۋ ۋاقىتىن ايتارلىقتاي قىسقارتادى. سونداي- اق ازاماتتار بۇل قىزمەتتى حالىققا قىزمەت كورسەتۋ ورتالىقتارىنىڭ وزىنە- ءوزى قىزمەت كورسەتۋ ايماقتارىندا ونلاين راسىمدەي الادى.
قىزمەت كەلەسى ساناتتاعى ازاماتتارعا كورسەتىلەدى:
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارىنا، ونىڭ ىشىندە تۇرعىن ءۇي يەلەرىنە؛
سوت شەشىمىمەن ارەكەتكە قابىلەتسىز نەمەسە ارەكەت قابىلەتى شەكتەۋلى بولىپ تانىلعان 18 جاستان اسقان ازاماتتاردىڭ قورعانشىلارى مەن زاڭدى وكىلدەرىنە؛
14-16 جاس ارالىعىنداعى بالالاردىڭ اتا-انالارىنا نەمەسە زاڭدى وكىلدەرىنە.
14 جاسقا دەيىنگى بالالار جەكە تىركەۋگە تۇرمايدى. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتىق كودەكسىنىڭ 16-بابىنا سايكەس، ءون تورت جاسقا تولماعان بالانىڭ تۇرعىلىقتى جەرى ونىڭ اتا-اناسىنىڭ نەمەسە زاڭدى وكىلدەرىنىڭ تۇرعىلىقتى جەرى سانالادى.
14 پەن 16 جاس ارالىعىنداعى بالالاردى اتا-انالارى نەمەسە زاڭدى وكىلدەرى تىركەيدى. سوت شەشىمىمەن ارەكەتكە قابىلەتسىز دەپ تانىلعان 18 جاستان اسقان ازاماتتاردى دا ولاردىڭ قورعانشىلارى eGov.kz پورتالى ارقىلى جاڭا مەكەنجايعا تىركەي الادى.
مەملەكەتتىك جالدامالى تۇرعىن ۇيدە تۇراتىن ازاماتتارعا قاتىستى دا جاڭارتۋلار ەنگىزىلدى.
- ەندى مۇنداي ءۇيدىڭ جالعا الۋشىسى شارتتا كورسەتىلگەن تۇلعالاردى تۇرعىلىقتى جەرى بويىنشا تىركەي الادى. ەگەر ءوتىنىش بەرۋشى جالداۋ شارتىنداعى تىزىمدە بولماسا، جۇيە ءوتىنىشتى اۆتوماتتى تۇردە قايتارادى. مەملەكەتتىك جالدامالى تۇرعىن ۇيگە تىركەۋ بويىنشا سۇراقتار تۋىنداعان جاعدايدا، تۇرعىن ءۇي ورنالاسقان جەردەگى جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانعا جۇگىنگەن ءجون. ەگەر ءوتىنىش بەرۋشى وزىنە تيەسىلى ەمەس مەكەنجايعا تىركەلۋگە ءوتىنىش بەرسە، جۇيە ءۇي يەسىنە 1414 نومىرىنەن SMS-كود جىبەرەدى. تۇرعىن ءۇيدىڭ يەسى حابارلاما الىنعان ساتتەن باستاپ ءبىر ساعات ىشىندە كەلىسىمىن راستاۋى قاجەت، - دەلىنگەن مەكەمە تاراتقان حابارلامادا.
eGov.kz پورتالى ارقىلى قىزمەتتى قالاي الۋعا بولادى:
1. پورتالدا اۆتوريزاتسيادان ءوتىڭىز جانە مىنا بولىمگە كىرىڭىز:
2. ازاماتتارعا → ازاماتتىق، ميگراتسيا جانە يمميگراتسيا → تۇرعىلىقتى جەرى بويىنشا تىركەۋ.
3. «ونلاين سۇراۋ» باتىرماسىن باسىڭىز.
4. ەلەكتروندىق ءوتىنىمدى تولتىرىپ، ە س ق نەمەسە ءبىر رەتتىك SMS-كود ارقىلى قول قويىڭىز.
5. قىزمەت ناتيجەسىن جەكە كابينەتتەن كورۋگە بولادى. ءوتىنىمنىڭ وڭدەلۋ مارتەبەسى «قىزمەتتەردى الۋ تاريحى» بولىمىندە كورسەتىلەدى.
eGov Mobile ارقىلى تىركەۋدەن ءوتۋ ءتارتىبى:
1. eGov Mobile قوسىمشاسىنا كىرىپ، «مەملەكەتتىك قىزمەتتەر» بولىمىنە ءوتىڭىز.
2. «جىلجىمايتىن مۇلىك جانە ت ك ش» بولىمىنەن «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارىن تۇرعىلىقتى جەرى بويىنشا تىركەۋ» قىزمەتىن تاڭداڭىز.
3. قاجەتتى دەرەكتەردى ەنگىزىپ، تىركەۋ سەبەبىن كورسەتىڭىز.
4. قىزمەتكە قول قويۋدىڭ قولجەتىمدى تاسىلدەرىنىڭ ءبىرىن پايدالانىڭىز.
5. ءوتىنىم مارتەبەسىن «حابارلامالار» → «جەكە كابينەت تاريحى» بولىمىنەن تەكسەرۋگە بولادى.
مەنشىك يەلەرى نەمەسە ۇلەسكەرلەرى كامەلەتكە تولماعان بالالار، سونداي-اق سوت شەشىمىمەن ارەكەتكە قابىلەتسىز نەمەسە ارەكەت قابىلەتى شەكتەۋلى دەپ تانىلعان ادامدار سانالاتىن تۇرعىن ءۇي مەكەنجايى بويىنشا تىركەۋ تەك وفلاين - حالىققا قىزمەت كورسەتۋ ورتالىقتارىندا جۇرگىزىلەدى.
ونلاين فورماتقا كوشۋ وڭ ستاتيستيكامەن راستالىپ وتىر. 2025 -جىلدىڭ باسىنان بەرى قازاقستاندا تۇرعىلىقتى جەرى بويىنشا ونلاين-تىركەۋ قىزمەتىن شامامەن 750 مىڭ ادام پايدالاندى، بۇل كورسەتىلەتىن قىزمەتتەردىڭ جالپى سانىنىڭ 70 پايىزدان استامىن قۇرايدى.
بۇدان بۇرىن جىلجىمايتىن مۇلىك وبەكتىلەرىنە مەكەنجاي بەرۋ ەرەجەسى وزگەرەتىنى حابارلاندى.