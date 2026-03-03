قازاقستاندا ارنايى پەداگوگ تاپشىلىعى بار ما
استانا. KAZINFORM - ەلدەگى مۇمكىندىگى شەكتەۋلى بالالاردىڭ 90 پايىزى ارنايى پسيحولوگيالىق-پەداگوگيكالىق قولداۋمەن قامتىلعان. بۇل تۋرالى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
- مەكتەپتەرمەن قاتار ارنايى پسيحولوگيالىق-پەداگوگيكالىق قولداۋ قىزمەتتەرىن ارنايى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارى ۇسىنادى. بۇگىندە ەلىمىزدە 238 پسيحولوگيالىق-پەداگوگيكالىق تۇزەتۋ كابينەتى، 12 اۋتيزم ورتالىعى، 14 وڭالتۋ ورتالىعى جۇمىس ىستەپ جاتىر. جالپى، مۇمكىندىگى شەكتەۋلى بالالاردىڭ 90 پايىزى ارنايى پسيحولوگيالىق-پەداگوگيكالىق قولداۋمەن قامتىلعان، - دەلىنگەن مينيسترلىكتىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.
ۇلتتىق ءبىلىم بەرۋ دەرەكتەر قورى مالىمەتىنە قاراعاندا، ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا 11 مىڭنان استام ارنايى پەداگوگ جۇمىس ىستەپ جاتىر. بۇل تۇرعىدا ءالى دە 2,3 مىڭ پەداگوگ قاجەت (2024-جىلى - 3,5 مىڭ).
- مامانداردى دايارلاۋ 17 جوعارى وقۋ ورنىندا جۇزەگە اسىرىلىپ كەلەدى. جىل سايىن ارنايى پەداگوگتەردى دايارلاۋعا ارنالعان مەملەكەتتىك گرانتتار سانى ارتىپ كەلەدى. ماسەلەن، 2024-جىلى - 656 گرانت، 2025-جىلى 819 گرانت ءبولىندى. بۇگىندە زاڭنامانى جەتىلدىرۋ اياسىندا «مەكتەپكە دەيىنگى تاربيە مەن وقىتۋ»، «باستاۋىش وقىتۋ پەداگوگيكاسى مەن ادىستەمەسى»، «پەداگوگ-پسيحولوگ» باعىتتارى بويىنشا پەداگوگيكالىق ءبىلىمى بار مامانداردى «ارنايى پەداگوگيكا» دەڭگەيىندە پەداگوگيكالىق قايتا دايارلاۋ مۇمكىندىگىن كوزدەيتىن نورمانى ەنگىزۋ قاراستىرىلىپ جاتىر، - دەپ اتالىپ وتكەن ۆەدومستۆو اقپاراتىندا.
اتاپ ايتقاندا، كادرلارمەن قامتاماسىز ەتۋدى قوسا العاندا، ينكليۋزيۆتى ءبىلىم بەرۋ ءۇشىن جاعداي جاساۋ جونىندەگى نىسانالى ينديكاتورلار 2023-2029-جىلدارعا ارنالعان ءبىلىم بەرۋدى دامىتۋ، 2025-2030-جىلدارعا ارنالعان ينكليۋزيۆتى ساياسات، 2026-2030-جىلدارعا ارنالعان «قازاقستان بالالارى» تۇجىرىمدامالارىندا ەسكەرىلگەن.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، قازاقستاندا العاش رەت ينكليۋزيۆتى ءبىلىم بەرۋ جونىندەگى الەمدىك كونگرەسس ءوتتى.