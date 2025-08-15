قازاقستاندا اقىلى اۆتوجولداردى تەگىن پايدالاناتىن كولىك ساناتتارى بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - «اۆتوموبيل جولدارى تۋرالى» زاڭعا سايكەس، ءبىرقاتار كولىك قۇرالدارى اقىلى اۆتوموبيل جولدارىنان وتۋدە تولەمنەن بوساتىلادى، دەپ حابارلايدى قازاۆتوجول.
1. قىزمەتتىك مىندەتىن اتقارۋ كەزىندە:
جەدەل مەديتسينالىق جاردەم؛
اۆاريالىق-قۇتقارۋ قىزمەتتەرى؛
قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى؛
كولىكتىك باقىلاۋ ورگاندارى؛
ارناۋلى مەملەكەتتىك ورگاندار؛
ق ر قارۋلى كۇشتەرى، باسقا دا اسكەرلەر مەن اسكەري قۇرالىمدار؛
ۇلتتىق وپەراتور جانە جەكەشە ارىپتەسكە تيەسىلى، جولدى كۇتىپ-ۇستاۋعا ارنالعان ارنايى تەحنيكا؛
جانۋارلار دۇنيەسىن قورعاۋ سالاسىنداعى ۋاكىلەتتى ورگاننىڭ ارنايى كولىگى.
2. قالا ماڭىنداعى جانە ىرگەلەس ەلدى مەكەندەر قاتىناسىندا:
اۋدان نەمەسە وبلىس ورتالىقتارىنا، استاناعا جانە رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالالارعا قاتىنايتىن تۇراقتى جولاۋشىلار اۆتوبۋستارى؛
ءبىر اۋدان شەگىندە جۇرەتىن، سول اۋداندا تىركەلگەن اۆتوبۋستار؛
جۇك كولىكتەرى مەن اۋىلشارۋاشىلىق تەحنيكالارى - سۋ توسقاۋىلدارى مەن تەمىرجول وتكەلدەرىن كەسىپ ءوتۋ ءۇشىن؛
ءبىر اۋدان شەگىندە جۇرەتىن، سول اۋداندا تىركەلگەن جەكە جانە زاڭدى تۇلعالاردىڭ جەڭىل اۆتوموبيلدەرى.
3. ۇلى وتان سوعىسى ارداگەرلەرىنىڭ جەڭىل اۆتوموبيلدەرى.
بۇل كولىكتەردىڭ مەملەكەتتىك نومىرلەرى ارنايى توپقا ەنگىزىلىپ، اقىلى جولداعى باقىلاۋ جۇيەسىندە تولەم الىنبايدى.
جەڭىلدىكتى الۋ ءۇشىن ءتيىستى سانات وكىلدەرى «قازاۆتوجول» ۇ ك» ا ق- عا رەسمي ءوتىنىم جىبەرىپ، كولىك ءنومىرىن جانە اۆتوبۋستار ءۇشىن مارشرۋت پاراعىن قوسا ۇسىنۋى قاجەت.
ايتا كەتەيىك، اقىلى جولداردىڭ جوندەلىپ جاتقان ۋچاسكەلەرى ءۇشىن تولەم الىنبايدى.