قازاقستاندا alem.ai battle جاساندى ينتەللەكت بايقاۋىنا ءوتىنىم قابىلداۋ باستالدى
استانا. KAZINFORM - سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت جىلى اياسىندا ەلىمىزدە ۇلتتىق alem.ai battle بايقاۋىنا ءوتىنىم قابىلداۋ باستالدى.
بۇل - قازاقستاننىڭ تۇكپىر- تۇكپىرىندەگى AI تالانتتاردى قولداۋعا جانە دامىتۋعا باعىتتالعان اۋقىمدى باستاما. بايقاۋدىڭ فينالدىق كەزەڭى استانادا ورنالاسقان alem.ai حالىقارالىق جاساندى ينتەللەكت ورتالىعىندا وتەدى.
وتىنىمدەر 2026 -جىلعى 22 - اقپانعا دەيىن مىنا سىلتەمە بويىنشا قابىلدانادى.
Alem.ai battle وقۋشىلاردى، ستۋدەنتتەردى، ستارتاپ-كوماندالاردى جانە زەرتتەۋشىلەردى ءبىر الاڭعا توعىستىرىپ، AI جوبالاردىڭ پروتوتيپتەن باستاپ تولىققاندى تەحنولوگيالىق شەشىمگە دەيىن جۇيەلى تۇردە دامۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى.
بايقاۋ ءتورت نەگىزگى سانات بويىنشا وتەدى:
AI Young Talents - جۇمىس ىستەيتىن MVP دەڭگەيىندەگى AI جوبالارى بار 12-18 جاس ارالىعىنداعى مەكتەپ وقۋشىلارى؛
AI Driving Power - جۇمىس ىستەيتىن MVP دەڭگەيىندەگى AI جوبالارى بار كوللەدجدەر مەن جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ ستۋدەنتتەرى؛
AI Future Builders - AI- ءونىمى مەن پروتوتيپى نەمەسە MVP ءسى بار، نارىقتا دالەلدەنگەن ترەكشنى (اقىلى پيلوتتار، ساتىلىمدار) بار كوماندالار؛
AI Innovators - جاساندى ينتەللەكت قۇرامداس بولىگى بار عىلىمي- زەرتتەۋ جانە تاجىريبەلىك- كونسترۋكتورلىق جۇمىستارعا نەگىزدەلگەن جوبالار.
بايقاۋدىڭ جالپى جۇلدە قورى 25 ميلليون تەڭگەنى قۇرايدى. ىرىكتەۋ ناتيجەسىندە فينالعا 20 ۇزدىك كوماندا جولداما الادى. قورىتىندى كەزەڭدە ساراپشىلار القاسى ءار سانات بويىنشا ءتورت جەڭىمپازدى انىقتايدى.
اlem.ai battle - ەلىمىزدەگى AI تالانتتار مەن الەۋەتى جوعارى جوبالاردى دامىتۋعا باعىتتالعان جۇيەلى جۇمىستىڭ جالعاسى. 2025 -جىلى Digital Bridge حالىقارالىق فورۋمى اياسىندا وتكەن AI SANA: Generative Nation ۇلتتىق بايقاۋى قازاقستاندىق قاتىسۋشىلاردىڭ جوعارى دەڭگەيىن جانە وتاندىق AI جوبالاردىڭ جەتىلگەنىن كورسەتتى.
- مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ تاپسىرمالارى اياسىندا ءبىز سيفرلىق مامانداردى جۇيەلى تۇردە دايارلاپ، دامىتىپ كەلەمىز. بىلتىر AI SANA: Generative Nation قازاقستاندا AI سالاسىندا جەتكىلىكتى ءارى مىقتى دارىندى جاستار ورتاسى قالىپتاسقانىن دالەلدەدى. بۇل جاي عانا الەۋەت ەمەس، ناقتى ارەكەت ەتەتىن كۇش. ءبىز مەكتەپتەگى يدەيالاردىڭ جۇمىس ىستەيتىن پروتوتيپتەرگە، ستۋدەنتتىك باستامالاردىڭ سالالاردىڭ تسيفرلىق ترانسفورماتسياسىنا، ال عىلىمي زەرتتەۋلەردىڭ جوعارى تەحنولوگيالىق جوبالارعا اينالىپ جاتقانىن كورىپ وتىرمىز. alem.ai battle وسى جولدىڭ زاڭدى جالعاسى ءارى جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى بولاشاق كوشباسشىلاردى قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان ميسسيامىزدىڭ ءبىر بولىگى، - دەدى قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر- ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ.
سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت جىلى اياسىندا وتكىزىلەتىن بايقاۋدى Astana Hub ق ر ج ي ت س د م قولداۋىمەن جۇزەگە اسىرادى. بۇل باستاما - alem.ai پلاتفورماسىنىڭ ادام كاپيتالىن دامىتۋعا ارنالعان ۇزاقمەرزىمدى ستراتەگياسىنىڭ ءبىر بولىگى.
حالىقارالىق جاساندى ينتەللەكت ورتالىعىنىڭ بازاسىندا جىل سايىن 10000عا جۋىق تالانتتى تارتۋ، 5000 مەكتەپ وقۋشىسىن وقىتۋ، كەمىندە 1000 AI مامانىن دايارلاۋ، 100 گە جۋىق AI ستارتاپتى ىسكە قوسۋ جانە جاساندى ينتەللەكت سالاسىندا 10 عا جۋىق عىلىمي زەرتتەۋ جۇرگىزۋ جوسپارلانىپ وتىر.
بايقاۋ تۋرالى تولىق اقپارات الىپ، ءوتىنىم بەرۋ ءۇشىن مىنا سىلتەمەنى باسىڭىز.
