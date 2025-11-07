قازاقستاندا العاش رەت كوكتايعاققا قارسى ماتەريالداردىڭ ۇلتتىق ستاندارتى ازىرلەندى
استانا. KAZINFORM - «قازاقستان جول عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتى» (قازجول ع ز ي) العاش رەت ەلدى مەكەندەر اۋماعىندا قولدانىلاتىن كوكتايعاققا قارسى ماتەريالدارعا قويىلاتىن تالاپتاردى ايقىندايتىن ۇلتتىق ستاندارت ازىرلەندى.
كولىك مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، قۇجاتتىڭ ماقساتى - جاياۋ جۇرگىنشىلەر مەن كولىك قوزعالىسىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن ارتتىرۋ جانە قىس مەزگىلىندە رەاگەنتتەردىڭ قورشاعان ورتاعا تيگىزەتىن تەرىس اسەرىن ازايتۋ.
- بۇعان دەيىن ەلدە تەك گوست 33387-2015 «جالپى پايدالانىمداعى اۆتوموبيل جولدارى. كوكتايعاققا قارسى ماتەريالدار. تەحنيكالىق تالاپتار» ستاندارتى قولدانىستا بولعان. الايدا ونىڭ قولدانىلۋ اياسى تەك جالپى پايدالانىمداعى اۆتوموبيل جولدارىمەن شەكتەلىپ، قالالىق ينفراقۇرىلىمنىڭ، كوشەلەردىڭ، تروتۋارلاردىڭ، ايالدامالاردىڭ جانە جاياۋ جۇرگىنشىلەر وتكەلدەرىنىڭ ەرەكشەلىكتەرىن ەسكەرمەگەن، - دەپ اتاپ ءوتتى «قازجول ع ز ي» ماماندارى.
ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي جاعدايدا ستاندارتتى رەاگەنتتەردى قولدانۋ جاراقات الۋ قاۋپىن ارتتىرىپ، جابىندار مەن اباتتاندىرۋ ەلەمەنتتەرىنىڭ بۇزىلۋىن جەدەلدەتۋى مۇمكىن، سونداي-اق ادامدار مەن ءۇي جانۋارلارىنىڭ دەنساۋلىعىنا كەرى اسەرىن تيگىزۋى ىقتيمال. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەكولوگيالىق كودەكسىنىڭ 238-بابىنىڭ 9-تارماعىنا سايكەس، ەلدى مەكەندەر اۋماعىندا توپىراققا، وسىمدىكتەرگە جانە ەكوجۇيەگە زياندى اسەرى بولعاندىقتان كوكتايعاقپەن كۇرەس ماقساتىندا اس تۇزىن قولدانۋعا تىيىم سالىنادى. «قازجول ع ز ي» ازىرلەگەن جاڭا ۇلتتىق ستاندارت قالالىق ورتاعا قاۋىپسىز كوكتايعاققا قارسى ماتەريالداردىڭ رۇقسات ەتىلگەن تۇرلەرىن، قاسيەتتەرىن جانە ساپا كورسەتكىشتەرىن ايقىندايدى.
قۇجات حالىقارالىق تاجىريبەلەر مەن ەلىمىزدە جيناقتالعان قىسقى جول كۇتىمى تاجىريبەسىنىڭ تالداۋى نەگىزىندە دايىندالعان.
بۇل ستاندارتتى ەنگىزۋ قىس مەزگىلىندەگى كوكتايعاقپەن كۇرەس شارالارىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا، قاۋىپتى رەاگەنتتەردىڭ قولدانىلۋىن بولدىرماۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
«قازجول ع ز ي» ماماندارىنىڭ ايتۋىنشا، ستاندارتتى ازىرلەۋدىڭ باستى ماقساتى - جول قوزعالىسىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن ارتتىرۋ جانە جول-كولىك وقيعالارىنىڭ سانىن ازايتۋ.
ايتا كەتەيىك، اقمولا وبلىسىندا كوكتايعاققا قاراماستان جازعى دوڭگەلەكپەن شىققان جۇرگىزۋشىلەر جولدان قايتارىلدى.