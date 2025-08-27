ق ز
    قازاقستاندا اۋا رايى كۇرت سالقىندايدى

    استانا. KAZINFORM – قازاقستاندا الداعى كۇندەرى اۋا رايى قۇبىلمالى بولادى: سولتۇستىك، شىعىس جانە ورتالىقتا نوسەر، بۇرشاق پەن ەكپىندى جەل كۇتىلەدى، كەي وڭىرلەردە كۇن كۇرت سالقىندايدى، دەپ حابارلايدى «قازگيدرومەت» ر م ك.

    Фото: freepik

    الايدا 29-تامىزدان باستاپ سولتۇستىك-باتىس تسيكلونى ويىسىنىڭ وتۋىنە بايلانىستى ەلدىڭ سولتۇستىك، ورتالىق جانە شىعىس وڭىرلەرىندە تۇراقسىز اۋا رايى كۇتىلەدى. 30-تامىزدا قولايسىز اۋا رايى قازاقستاننىڭ وڭتۇستىك-شىعىسىن دا قامتيدى. نايزاعايلى جاڭبىر جاۋادى، كەي جەرلەردە بۇرشاقپەن قوسا قاتتى نوسەر جانە ەكپىندى جەل كۇتىلەدى، اسىرەسە سولتۇستىك، شىعىس جانە ورتالىق ايماقتاردا.

    رەسپۋبليكا اۋماعىندا جەلدىڭ كۇشەيۋى بولجانۋدا، ال باتىستا، سولتۇستىكتە جانە سولتۇستىك-باتىستا تۇنگى جانە تاڭەرتەڭگى ۋاقىتتا تۇمان تۇسەدى.

    ەل تۇرعىندارىنا اۋا رايىنىڭ وزگەرۋىنە مۇقيات بولىپ، اسىرەسە ساپارلار مەن اشىق اۋادا وتكىزەتىن ۋاقىتتى جوسپارلاعاندا اباي بولۋ ۇسىنىلادى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
