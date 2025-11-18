قازاقستاندا 18-قاراشادا قاي جولدار جابىق تۇر
الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى اۆتوجولداردىڭ قازىرگى جاعدايى تۋرالى مالىمەت ۇسىندى.
«قازاۆتوجول» دەرەكتەرى بويىنشا، 2025 -جىلعى 17-قاراشادا ساعات 18:00-دە اقمولا وبلىسىندا اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا، اتاپ ايتقاندا قالىڭ تۇمانعا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «KAZ02 استانا - كوكشەتاۋ (وبەزد ارقىلى) - پەتروپاۆل - ر ف شەكاراسى (جاڭا جول بەكەتى)» اۆتوجولىنىڭ 19-231-شاقىرىمىندا (استانا قالاسى - شۋچينسك قالاسى باعىتى) بارلىق كولىك ءتۇرى ءۇشىن جىلدامدىق رەجيمى 140 شاق/ساعاتتان 110 شاق/ساعاتقا دەيىن تومەندەتىلدى.
سونداي-اق سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنداعى جولدا جوندەۋ- قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلۋىنە بايلانىستى بارلىق كولىكتىڭ قوزعالىسى شەكتەلدى. بۇعان دەيىن تولاسسىز جاۋىن- شاشىن جانە اۋىر جۇك كولىكتەرىنىڭ كوپ ءجۇرۋى سالدارىنان KZ15-08 «تيميريازيەۆو - سارىكول - وبلىس شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 0-30-شاقىرىمىندا (قوستاناي وبلىسى شەكاراسى - تيميريازيەۆو اۋىلى) جول ويىلىپ كەتكەن.
سونىمەن قاتار 5 قاراشادان باستاپ تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى وسينوۆ اسۋىندا ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە ساقتالادى.
بۇل شارا تاۋلى جەردە جول قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا قابىلدانىپ، قىس ماۋسىمى اياقتالعانعا دەيىن كۇشىندە بولادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قازگيدرومەت كومپانياسى الداعى قىس مەزگىلىنە ارنالعان اۋا رايىنىڭ كونسۋلتاتيۆتىك بولجامىن ۇسىنعان ەدى.
الدىن الا بولجام بويىنشا رەسپۋبليكانىڭ باسىم بولىگىندە قىس مەزگىلى قوڭىرجاي جىلى بولادى، جاۋىن- شاشىن مولشەرى كليماتتىق نورما شاماسىندا كۇتىلەدى. الايدا كەيبىر كەزەڭدە بۇرقاسىن، ەكپىندى جەل، كوكتايعاق قۇبىلىستارى، تۇمان، مول جاۋىن-شاشىننىڭ ءتۇسۋى بولجانىپ وتىر.