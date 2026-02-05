قازاقستاندا 1,2 ميلليوننان اسا ادام ەڭ تومەنگى جالاقىمەن ءومىر ءسۇرىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتى گۇلدارا نۇرىم اۋىلداعى حالىقتىڭ جاي-كۇيىن ايتىپ، جۇمىسسىزدىق ماسەلەسىن كوتەردى.
قانشا ادام ەڭ تومەنگى جالاقى الادى؟
دەپۋتاتتىڭ سوزىنشە، بۇگىندە ەلىمىزدە 1,2 ميلليوننان اسا ادام ەڭ تومەنگى جالاقىمەن ءومىر ءسۇرىپ وتىر.
«بۇل - ميلليونداعان وتباسىنىڭ شىنايى جاعدايى، الەۋمەتتىك احۋالى. ال ەندى سول ادامداردىڭ قولىنداعى ەڭ سوڭعى تىرەگىن - اقىلى قوعامدىق جۇمىستاردى قىسقارتۋ تۋرالى ءسوز قوزعالىپ وتىر. ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترىنىڭ 2025-جىلعى 12-جەلتوقسانداعى بۇيرىعى «جالاقىسى از ادامدار سانى قىسقارادى» دەپ باعالانۋى مۇمكىن. ءبىراق اۋىلداعى جاعدايدى كورگەن ادام ءۇشىن بۇل - جۇمىسسىزداردىڭ سانى كوبەيەدى دەگەن ءسوز. ويتكەنى شالعاي اۋىلداردا تۇراقتى جۇمىس ورىندارى پايدا بولىپ جاتقان جوق. قىسقارىپ جاتقان - اۋىلعا بولىنەتىن كۆوتا. ال كۆوتا قىسقارسا، اۋىل ادامىنىڭ قولىنداعى سوڭعى مۇمكىندىك تە جويىلاتىنى تۇسىنىكتى»، - دەدى دەپۋتات.
جۇمىسسىزدار سانى قانشا؟
رەسمي دەرەككە سۇيەنسەك، ەلىمىزدە ەڭبەككە قابىلەتتى حالىق سانى 9,7 ميلليوننان اسادى، سونىڭ ىشىندە 450 مىڭعا جۋىق ازامات جۇمىسسىز.
«بۇل - تەك تىركەلگەنى. بۇل ۇكىمەتتىڭ ەسەبى عانا. ال اۋىلداعى بەيرەسمي جۇمىسسىزدىقتى ەسەپتەسەك، جاعداي قانشالىق كۇردەلى ەكەنىن جاقسى تۇسىنەمىز. اۋىلدىق جەرلەردە كوپتەگەن وتباسى اقىلى قوعامدىق جۇمىسقا قاراپ وتىر. سەبەبى باسقا امال جوق. زاۋىت جوق، فابريكا جوق، كاسىپورىن جوق. تۇراقتى جۇمىس بولماعان سوڭ حالىق اكىمدىكتىڭ تابالدىرىعىن توزدىرادى. ال اكىمدىكتىڭ ۇسىنا الاتىنى ۋاقىتشا قوعامدىق جۇمىس قانا. ەندى سول ۋاقىتشا جۇمىستىڭ ءوزىن قىسقارتساق، ول ادامدار قايدا بارادى؟ بالاسىن قالاي اسىرايدى؟ قىسقى وتىندى قايدان الادى؟ بۇل سۇراقتارعا قاعازداعى ەرەجەلەر جاۋاپ بەرە المايدى»، - دەدى ول.
اۋىلداردىڭ جاعدايى
گۇلدارا نۇرىمنىڭ ايتۋىنشا، قازىردىڭ وزىندە اۋىلدار بوساپ قالىپ جاتىر.
«جاستار قالاعا كەتىپ جاتىر. بۇل - ءسان ەمەس، امالسىز قادام. ال جۇمىسسىزدىق كۇشەيسە، بۇل ۇدەرىس ءتىپتى ۇدەيدى. بۇل - الەۋمەتتىك نارازىلىققا، ىشكى كوشى-قون كۇشەيۋىنە، كەدەيشىلىك تەرەڭدەۋىنە اپاراتىن جول»، - دەدى دەپۋتات.