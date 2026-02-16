قازاقستاندا 1123 اۋىل تالشىقتى ينتەرنەتپەن قامتىلادى
استانا. KAZINFORM - ق ر سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە اەروعارىش ونەركاسىبى مينيسترلىگى «قازاقستاننىڭ ينكليۋزيۆتى ەكونوميكاسى ءۇشىن جەدەلدەتىلگەن سيفرلاندىرۋ» جوباسىنىڭ باستالعانىن جانە بايلانىس وپەراتورلارى ءۇشىن ۇلەستىك گرانتتار الۋعا اشىق كونكۋرس جاريالانعانىن حابارلادى.
كونكۋرس اتالعان جوبانى ىسكە اسىرۋ اياسىندا وتكىزىلەدى. نەگىزگى ماقسات - اۋىلدىق جەرلەردە تەلەكوممۋنيكاتسيالىق ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ جانە اۋىل تۇرعىندارىن جىلدامدىعى كەمىندە 100 مبيت/س بولاتىن ينتەرنەت جەلىسىمەن قامتاماسىز ەتۋ.
- جوبا جەرگىلىكتى ينتەرنەتكە قولجەتىمدىلىك جەلىسى جوق 1123 اۋىلدىق ەلدى مەكەندە تالشىقتى- وپتيكالىق بايلانىس جەلىلەرىن سالۋدى كوزدەيدى.
جوبانى جۇزەگە اسىرۋ ناتيجەسىندە 445 مىڭنان استام ءۇي شارۋاشىلىعى قوسىلىپ، شامامەن 2,3 ميلليون ادام جوعارى جىلدامدىقتى ينتەرنەتكە قول جەتكىزەدى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
جوبا اياسىندا بايلانىس وپەراتورلارىنا اۋىلدىق جەرلەردە تەلەكوممۋنيكاتسيالىق جەلىلەردى سالۋعا جۇمسالعان راستالاتىن كۇردەلى شىعىنداردىڭ 50 پايىزىنا دەيىنگى مولشەردە قايتارىمسىز ۇلەستىك گرانتتار بەرىلەدى.
قۇرىلىس جۇمىستارى وپەراتورلاردىڭ ءوز قاراجاتى ەسەبىنەن جۇرگىزىلەدى. سالىنعان ينفراقۇرىلىم ولاردىڭ تەڭگەرىمىندە قالادى.
قاتىسۋشىلاردى ىرىكتەۋ تەڭ قولجەتىمدىلىك، اشىقتىق جانە ەسەپتىلىك قاعيداتتارىن ساقتاي وتىرىپ، اشىق كونكۋرس نەگىزىندە جۇزەگە اسىرىلادى.
ايتا كەتەيىك، بيىل قازاقستاندىقتار ۇشاق بورتىندا ينتەرنەت پايدالانا باستايدى.