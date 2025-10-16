قازاقستاندا 1 ايدىڭ ىشىندە 307 قىتايلىق كومپانيا تىركەلگەن
استانا. KAZINFORM - ءبىرىنشى كرەديتتىك بيۋرو قازاقستاندا تىركەلگەن قىتايلىق كومپانيالاردىڭ سانى 2022 -جىلدان بەرى رەكوردتىق كورسەتكىشپەن وسكەنىن حابارلاپ وتىر.
- 1-قىركۇيەك پەن 1-قازان ارالىعىندا قىتايلىقتار يەلىك ەتەتىن 307 زاڭدى تۇلعا/فيليال تىركەلىپ، ولاردىڭ جالپى سانى 7,1 مىڭعا دەيىن جەتتى. بۇل كەمىندە 2022 -جىلدىڭ قاڭتارىنان بەرگى، ياعني كەيىنگى 3,5 جىلداعى ەڭ جوعارعى ءوسىم. بۇل رەكورد قىتاي بيزنەسىنىڭ قازاقستانداعى ۇلەسىن قارقىن كەڭەيتىپ جاتقانىمەن تىكەلەي بايلانىستى. تامىرىن وسى ەلدەن الاتىن كومپانيالاردىڭ سانى وسىمەن ءتورتىنشى اي قاتارىنان ءوسىپ وتىر. كەيىنگى 1,5 جىلدا (2025 -جىلدىڭ قاڭتار ايىنان باسقا - 98 كومپانيا) ايلاردىڭ بارىندە اي سايىن 100 كومپانيا تىركەلىپ كەلەدى، - دەپ جازادى ءبىرىنشى كرەديتتىك بيۋرونىڭ تەلەگرام-ارناسى.
قىركۇيەك ايىندا تىركەلگەن قىتايلىق كومپانيالاردىڭ باسىم بولىگى ساۋدا (+123)، قايتا وڭدەۋ ونەركاسىبى (+34)، باسقا قىزمەتتەر (+31) سالاسىنا ماماندانعان.
بۇل كورسەتكىش بويىنشا قىتايدان كەيىنگى ورىن وزبەكستانعا تيەسىلى بولىپ تۇر - قاتارعا 167 كومپانيا قوسىلعان.
قىتاي ايلىق كورسەتكىشتە ءبىرىنشى ورىنعا شىققانىمەن جالپى قازاقستانداعى كومپانيالارىنىڭ سانى بويىنشا رەسەي مەن وزبەكستاننان كەيىن تۇرعانىن ايتا كەتۋ كەرەك. ءبىر ايدىڭ ىشىندە 22 رەسەيلىك كومپانيا ەلدەن كەتكەنىمەن، ولاردىڭ جالپى سانى - 23,1 مىڭ. ال وزبەكستان بيزنەسىنە تيەسىلى كومپانيالار سانى - 7,4 مىڭ.
بۇعان دەيىن قازاقستان مەن قىتاي اراسىندا شوشقا ەتىن ەكسپورتتاۋ تالاپتارىن رەتتەيتىن حاتتاماعا قول قويىلعانىن جازعان ەدىك.
اۆتور
ەسىمجان ناقتىباي