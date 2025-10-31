قازاقستانعا قىتايدان كەلگەن جۇمىسشىلاردىڭ ۇلەسى قانشا
استانا. KAZINFORM - قىتايلىق ينۆەستورلار قازاقستانداعى كاسىپورىندارىنا ءوز ەلىنەن 30 پايىزعا دەيىن جۇمىسشى اكەلۋگە قۇقىلى.
- ءبىزدىڭ ستاتيستيكاعا سايكەس، شەتەلدىك جۇمىسشىلار كوبىنە وزبەكستاننان كەلەدى، قىتاي جۇمىسشى سانى جاعىنان ەكىنشى نەمەسە ءۇشىنشى ورىندا بولۋى مۇمكىن. جۇمىس ورىندارىنا كەلسەك، قىتايلىق جۇمىس بەرۋشىلەر ينۆەستيتسيالىق كەلىسىمشارتقا سايكەس بەلگىلى ءبىر مەرزىمگە كەلەدى. مىسالى، زاۋىتتى ءۇش جىل ىشىندە سالۋ قاجەت بولسا، ينۆەستيتسيالىق كەلىسىمشارت اياسىندا قازاقستاندىق تاراپپەن بىرگە جۇمىسشىلاردىڭ قۇرامىن تالقىلايدى. قانشا پايىزى قىتاي جاعىنان، قانشا پايىزى قازاقستان جاعىنان بولاتىنىن كەلىسەدى، - دەدى ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى اسقاربەك ەرتايەۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى الاڭىندا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، تالاپقا سايكەس جۇمىسشىلاردىڭ 70 پايىزى قازاقستان ازاماتى بولۋى ءتيىس.
- قىتاي تاراپىنان كەلگەن مامانداردىڭ ۇلەسى 30 پايىزدان اسپايدى. بۇل نورما زاڭنامادا كوزدەلگەن، ءاربىر ينۆەستيتسيالىق كەلىسىمشارت جەكە تارتىپپەن قارالادى. ال قىتايدان جۇمىسشىلاردىڭ اعىلىپ كەلۋ قاۋپىنە كەلسەك، ءبىز ونداي تاۋەكەل بايقاپ وتىرعان جوقپىز. شەتەلدىك جۇمىس كۇشىنىڭ كەلۋىن جانە ولاردىڭ جۇمىسپەن قامتىلۋ جاعدايىن تۇراقتى تۇردە باقىلاپ وتىرامىز. «كوشى-قون تۋرالى» زاڭعا سايكەس، ەڭ الدىمەن ىشكى ەڭبەك نارىعىن قورعاۋ باستى قاعيدا، - دەپ تولىقتىردى سپيكەر.
بۇعان دەيىن قازاقستاندىقتار جۇمىس ىستەۋگە كوبىنە قاي ەلدەرگە باراتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا قانداس مارتەبەسىن ۇزارتۋ ءتارتىبى جەڭىلدەتىلدى.