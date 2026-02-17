قازاقستانعا 32 جىلدان كەيىن التىن سىيلاعان شايدوروۆتىڭ سۇيىكتىسى كىم؟
استانا. KAZINFORM - ميلان-كورتيناداعى قىسقى وليمپيادا ويىندارىندا چەمپيون اتانعان قازاقستاندىق مانەرلەپ سىرعاناۋشى ميحايل شايدوروۆتىڭ جۇرەگىن جاۋلاعان بويجەتكەن بەلگىلى بولدى، دەپ جازادى penalty.kz.
ول - ايسۇلۋ مىرزاعاليەۆا.
اتالعان اقپارات كوزىنە سۇيەنسەك، ايسۇلۋ - سپورت ورتاسىندا بۇرىننان تانىمال ءارى ءوز سالاسىندا جوعارى ناتيجە كورسەتكەن سپورتشى.
تۋعان جەرى: رەسەيدىڭ سوچي قالاسى.
سپورتقا كەلۋى: 9 جاسىنان كوركەم گيمناستيكامەن اينالىسا باستاعان.
قازاقستانعا اۋىسۋى: 2015-جىلى الماتىداعى اشىق بىرىنشىلىكتە توپ جارىپ، وسى تۋرنيردەن كەيىن قازاقستاندىق مامانداردىڭ نازارىنا ىلىگىپ، ۇلتتىق قۇراما اتىنان شىعۋعا ۇسىنىس العان. سول جىلى قاراشادا استاناعا قونىس اۋدارىپ، «جۇلدىز» مەكتەبىندە جاتتىققان.
مەدالدار جانە ازيا التىنى
ايسۇلۋدىڭ ەنشىسىندە الەم كۋبوگى كەزەڭدەرىندە ءبىر كۇمىس جانە ءتورت قولا مەدال بار. ال 2022-جىلى قازاقستان قۇراماسى ساپىندا شەڭبەرمەن باعدارلامادا ازيا چەمپيوناتىنىڭ التىنىن يەلەنگەن.
ايتا كەتەيىك، ميحايل شايدوروۆتىڭ وليمپياداداعى جەڭىسى - قازاقستان ءۇشىن قىسقى وليمپيادالار تاريحىنداعى ەكىنشى التىن ءارى ەل مانەرلەپ سىرعاناۋى تاريحىنداعى العاشقى وليمپيادالىق التىن.