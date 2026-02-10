ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    قازاقستانعا 2025-جىلى 23,7 مىڭ ادام قونىس اۋداردى

    استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى قازاقستان رەسپۋبليكاسى حالقىنىڭ كوشى-قونىنا قاتىستى جاڭارتىلعان مالىمەتتى تاراتتى.

    ا
    Фото: Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

    الدىن الا دەرەكتەر بويىنشا 2025-جىلعى قاڭتار-جەلتوقسان ارالىعىندا ەلگە (ىقتيارحات العاندار) 23761 ادام كەلىپ، ال 7608 ادام ەلدەن كەتكەن. بۇل رەتتە كوشى-قون سالدوسى - 16153 ادام.

    2024-جىلدىڭ ءتيىستى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا قازاقستاننان كوشىپ كەتكەندەر سانى 40,5 پايىز، كوشىپ كەلۋشىلەر سانى 20,7 پايىز ازايعان.

    - ەلدىڭ نەگىزگى كوشى-قون الماسۋى ت م د مەملەكەتتەرىمەن ءجۇردى. دوستاستىق ەلدەرىنەن كەلگەندەردىڭ ۇلەسى 81,8 پايىز، ال وسى ەلدەرگە كەتكەندەردىڭ ۇلەسى 71,8 پايىز قۇرادى. مەملەكەت ىشىندە كوشىپ-قونۋشىلار سانى 2024-جىلدىڭ ءتيىستى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 13,6 پايىز وسكەن، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ءوڭىرارالىق كوشى-قوننىڭ وڭ سالدوسى ەلىمىزدىڭ 4 وڭىرىندە قالىپتاستى:

    استانا (87459 ادام)،

    الماتى (12110 ادام)،

    شىمكەنت (15130 ادام) قالالارىندا،

    الماتى وبلىسىندا (33126 ادام).

    بۇدان بۇرىن قوستانايدا اۋىل-اۋدان تۇرعىندارى ازايىپ بارا جاتقانىن جازعان ەدىك.

    بيلىك جانە ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
