قازاقستانعا 2025-جىلى 23,7 مىڭ ادام قونىس اۋداردى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى قازاقستان رەسپۋبليكاسى حالقىنىڭ كوشى-قونىنا قاتىستى جاڭارتىلعان مالىمەتتى تاراتتى.
الدىن الا دەرەكتەر بويىنشا 2025-جىلعى قاڭتار-جەلتوقسان ارالىعىندا ەلگە (ىقتيارحات العاندار) 23761 ادام كەلىپ، ال 7608 ادام ەلدەن كەتكەن. بۇل رەتتە كوشى-قون سالدوسى - 16153 ادام.
2024-جىلدىڭ ءتيىستى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا قازاقستاننان كوشىپ كەتكەندەر سانى 40,5 پايىز، كوشىپ كەلۋشىلەر سانى 20,7 پايىز ازايعان.
- ەلدىڭ نەگىزگى كوشى-قون الماسۋى ت م د مەملەكەتتەرىمەن ءجۇردى. دوستاستىق ەلدەرىنەن كەلگەندەردىڭ ۇلەسى 81,8 پايىز، ال وسى ەلدەرگە كەتكەندەردىڭ ۇلەسى 71,8 پايىز قۇرادى. مەملەكەت ىشىندە كوشىپ-قونۋشىلار سانى 2024-جىلدىڭ ءتيىستى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 13,6 پايىز وسكەن، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ءوڭىرارالىق كوشى-قوننىڭ وڭ سالدوسى ەلىمىزدىڭ 4 وڭىرىندە قالىپتاستى:
استانا (87459 ادام)،
الماتى (12110 ادام)،
شىمكەنت (15130 ادام) قالالارىندا،
الماتى وبلىسىندا (33126 ادام).
بۇدان بۇرىن قوستانايدا اۋىل-اۋدان تۇرعىندارى ازايىپ بارا جاتقانىن جازعان ەدىك.