ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    19:12, 06 - قازان 2025 | GMT +5

    قازاقستانعا 20-قازاننان باستاپ كولىك اكەلەتىندەر قانداي شەكتەۋلەردى ءبىلۋى كەرەك

    استانا. قازاقپارات - 2025-جىلدىڭ 20-قازانىنان باستاپ قازاقستاندا جەكە پايدالانۋ ءۇشىن اۆتوكولىكتەردى اكەلۋگە قاتىستى جاڭا شەكتەۋلەر كۇشىنە ەنەدى.

    автокөлік
    Фото: gov.kz

    بۇل تۋرالى Uchet.kz سايتى حابارلايدى.

    بۇل وزگەرىستەر 2025-جىلعى 23-مامىرداعى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كوميسسيا كەڭەسىنىڭ 45-شەشىمىنە سايكەس ەنگىزىلىپ وتىر.

    نەگىزگى وزگەرىس - «جەكە كولىك قۇرالى» ۇعىمىنىڭ ناقتىلانۋى

    بۇعان دەيىن بۇل ۇعىم ازاماتتارعا كەيبىر كولىك تۇرلەرىن جانە تىركەمەلەردى جەكە قاجەتتىلىگى ءۇشىن اكەلۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن. ەندى مۇنداي كولىكتەردى اكەلۋ تەك ە ە ك القاسىنىڭ 2017-جىلعى 30-ماۋسىمداعى 74-شەشىمىمەن بەكىتىلگەن تىزىمگە ەنگىزىلگەن جاعدايدا عانا رۇقسات ەتىلەدى.

    رۇقسات ەتىلگەن كولىك ساناتتارى:

    جەڭىل اۆتوموبيلدەر (مەديتسينالىق ماقساتتاعى ارنايى كولىكتەردەن باسقا)، كود - 8703 ت ن ۆ ە د ە ا ە س؛

    كۆادروتسيكلدەر، قاردا جۇرەتىن جانە جولسىز جەرلەرگە ارنالعان موتو ۆەزدەحودتار؛

    موتوتسيكلدەر، موتوروللەرلەر، موپەدتەر (8711 پوزيتسياسى)؛

    سىيىمدىلىعى 12 ورىنعا دەيىنگى اۆتوبۋستار جانە تولىق سالماعى 5 تونناعا دەيىنگى جۇك كولىكتەرى (جەكە كودتار بويىنشا)

    قۇجاتتىق تالاپتار

    بارلىق اكەلىنەتىن كولىكتەر «دوڭگەلەكتى كولىك قۇرالدارىنىڭ قاۋىپسىزدىگى تۋرالى» تەحنيكالىق رەگلامەنتكە ساي بولۋى كەرەك. نەگىزگى راستاۋشى قۇجات - كولىك قۇرالىنىڭ قۇرىلىمىنىڭ قاۋىپسىزدىگى تۋرالى كۋالىك.

    ول بولماسا، جەكە تۇلعالار:

    كەدەندىك راسىمدەۋدەن وتە المايدى؛

    ەلەكتروندى كولىك پاسپورتىن الا المايدى؛

    ۋتيليزاتسيالىق الىمدى تولەي المايدى؛

    كولىكتى تىركەۋگە قويا المايدى.

    ناتيجەسىندە

    تىزىمگە ەنبەگەن كولىكتەردى ەلگە اكەلۋ مۇلدە مۇمكىن بولمايدى - ولاردى راسىمدەۋ، كەدەندىك تازارتۋ نەمەسە ەسەپكە قويۋ زاڭ جۇزىندە تىيىم سالىنادى.

    مامانداردىڭ ايتۋىنشا، بۇل وزگەرىستەردىڭ ماقساتى – ە ا ە و ەلدەرى اراسىنداعى تەحنيكالىق تالاپتاردى بىرىزدەندىرۋ جانە سەرتيفيكاتتالماعان كولىكتەردىڭ اكەلىنۋىن شەكتەۋ.

    بيلىك جانە ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
