قازاقستانعا 20-قازاننان باستاپ كولىك اكەلەتىندەر قانداي شەكتەۋلەردى ءبىلۋى كەرەك
استانا. قازاقپارات - 2025-جىلدىڭ 20-قازانىنان باستاپ قازاقستاندا جەكە پايدالانۋ ءۇشىن اۆتوكولىكتەردى اكەلۋگە قاتىستى جاڭا شەكتەۋلەر كۇشىنە ەنەدى.
بۇل تۋرالى Uchet.kz سايتى حابارلايدى.
بۇل وزگەرىستەر 2025-جىلعى 23-مامىرداعى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كوميسسيا كەڭەسىنىڭ 45-شەشىمىنە سايكەس ەنگىزىلىپ وتىر.
نەگىزگى وزگەرىس - «جەكە كولىك قۇرالى» ۇعىمىنىڭ ناقتىلانۋى
بۇعان دەيىن بۇل ۇعىم ازاماتتارعا كەيبىر كولىك تۇرلەرىن جانە تىركەمەلەردى جەكە قاجەتتىلىگى ءۇشىن اكەلۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن. ەندى مۇنداي كولىكتەردى اكەلۋ تەك ە ە ك القاسىنىڭ 2017-جىلعى 30-ماۋسىمداعى 74-شەشىمىمەن بەكىتىلگەن تىزىمگە ەنگىزىلگەن جاعدايدا عانا رۇقسات ەتىلەدى.
رۇقسات ەتىلگەن كولىك ساناتتارى:
جەڭىل اۆتوموبيلدەر (مەديتسينالىق ماقساتتاعى ارنايى كولىكتەردەن باسقا)، كود - 8703 ت ن ۆ ە د ە ا ە س؛
كۆادروتسيكلدەر، قاردا جۇرەتىن جانە جولسىز جەرلەرگە ارنالعان موتو ۆەزدەحودتار؛
موتوتسيكلدەر، موتوروللەرلەر، موپەدتەر (8711 پوزيتسياسى)؛
سىيىمدىلىعى 12 ورىنعا دەيىنگى اۆتوبۋستار جانە تولىق سالماعى 5 تونناعا دەيىنگى جۇك كولىكتەرى (جەكە كودتار بويىنشا)
قۇجاتتىق تالاپتار
بارلىق اكەلىنەتىن كولىكتەر «دوڭگەلەكتى كولىك قۇرالدارىنىڭ قاۋىپسىزدىگى تۋرالى» تەحنيكالىق رەگلامەنتكە ساي بولۋى كەرەك. نەگىزگى راستاۋشى قۇجات - كولىك قۇرالىنىڭ قۇرىلىمىنىڭ قاۋىپسىزدىگى تۋرالى كۋالىك.
ول بولماسا، جەكە تۇلعالار:
كەدەندىك راسىمدەۋدەن وتە المايدى؛
ەلەكتروندى كولىك پاسپورتىن الا المايدى؛
ۋتيليزاتسيالىق الىمدى تولەي المايدى؛
كولىكتى تىركەۋگە قويا المايدى.
ناتيجەسىندە
تىزىمگە ەنبەگەن كولىكتەردى ەلگە اكەلۋ مۇلدە مۇمكىن بولمايدى - ولاردى راسىمدەۋ، كەدەندىك تازارتۋ نەمەسە ەسەپكە قويۋ زاڭ جۇزىندە تىيىم سالىنادى.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، بۇل وزگەرىستەردىڭ ماقساتى – ە ا ە و ەلدەرى اراسىنداعى تەحنيكالىق تالاپتاردى بىرىزدەندىرۋ جانە سەرتيفيكاتتالماعان كولىكتەردىڭ اكەلىنۋىن شەكتەۋ.