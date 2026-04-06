قازاقستانعا 1 ميلليارد تەڭگە زالال كەلتىرگەن كۇدىكتى رەسەيدەن ەكستراديتسيالاندى
استانا. KAZINFORM - باس پروكۋراتۋرا مەن ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ ينتەرپول ۇلتتىق ورتالىق بيۋروسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى، قازاقستاننىڭ رەسەيدەگى ەلشىلىگىنىڭ قولداۋىمەن ترانسۇلتتىق قىلمىستىق توپ قۇرامىندا زاڭسىز كاسىپكەرلىك قىزمەتپەن اينالاسقانى ءۇشىن قىلمىستىق جاۋاپتىلىققا تارتۋ ءۇشىن رەسەي فەدەراتسياسىنان قازاقستان ازاماتى ەكستراديتسيالاندى. بۇل تۋرالى باس پروكۋراتۋرا ءمالىم ەتتى.
- كۇدىكتى، 2023 -جىلى رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ اۋماعىنا شىعارىپ ساتۋ ماقساتىندا، قازاقستان اۋماعى بويىنشا اكتسيزدەلەتىن تاۋارلاردى (تەمەكى) سايكەستەندىرۋ قۇرالدارىنسىز زاڭسىز ساقتاپ، تاسىمالداعان. ناتيجەسىندە، اكسيزدىك سالىقتىڭ قازاقستان بيۋدجەتىنە تۇسپەگەن قاراجات 1 ميلليارد تەڭگەنى قۇراعان. كۇدىكتى قىلمىس جاساعاننان كەيىن جاسىرىنعان، وسىعان بايلانىستى حالىقارالىق ىزدەۋ جاريالانعان. 2025 -جىلعى ساۋىردە ول رەسەيدە ۇستالىپ، باس پروكۋراتۋرانىڭ سۇراۋى بويىنشا قازاقستانعا ەكستراديتسيالاندى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قازىرگى ۋاقىتتا كۇدىكتى تەرگەۋ يزولياتورىنا قامالدى. ايىپ تاعىلعان قىلمىستار ءۇشىن مۇلكى تاركىلەنىپ، ون ەكى جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى كوزدەلگەن.