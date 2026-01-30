قازاقستان پويىزدارىندا جولاۋشىلارعا ارنالعان قانداي سەرۆيستەر بار
استانا. KAZINFORM - «جولاۋشىلار تاسىمالى» ا ق جولاۋشىلارعا كورسەتىلەتىن قىزمەتتىڭ ساپاسى مەن قولايلىلىعىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان سيفرلىق جانە سەرۆيستىك شەشىمدەردى جۇيەلى تۇردە دامىتىپ كەلەدى. بۇگىن ۇلتتىق تاسىمالداۋشى جولاۋشىلار كۇندەلىكتى پايدالاناتىن ەڭ سۇرانىسقا يە توپ-7 سەرۆيستى ۇسىنادى.
پويىز قوزعالىسىنىڭ ونلاين-تابلوسى
ونلاين- تابلو ارقىلى جولاۋشىلار پويىزداردىڭ قوزعالىسىن ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە باقىلاپ وتىرا الادى. مۇندا پويىزدىڭ كەستەسى، ورنالاسقان جەرى، كەلۋ جانە ءجۇرۋ ۋاقىتى، سونداي- اق، مۇمكىن بولاتىن كەشۋگىلەر تۋرالى اقپارات قولجەتىمدى. بۇل سەرۆيس جولاۋشىلارعا ساپارىن ءتيىمدى جوسپارلاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
بيلەت ساتىپ الۋ سايتى
تەمىرجول بيلەتتەرىن ونلاين ساتىپ الۋعا ارنالعان كومپانيانىڭ رەسمي سايتى. قىزمەت تاۋلىك بويى، كوميسسياسىز جۇمىس ىستەيدى. جولاۋشىلار باعىتتى، قىزمەت كورسەتۋ كلاسىن تاڭداپ، بيلەتتى ىڭعايلى تاسىلمەن تولەپ، ەلەكتروندى جول ءجۇرۋ قۇجاتىن الا الادى. سايتتى پايدالانۋ كاسساعا بارۋ قاجەتتىلىگىن جويىپ، ۋاقىتتى ۇنەمدەيدى.
«جولاۋشىلار تاسىمالى» ا ق-نىڭ رەسمي سايتى
Temirzholy.kz رەسمي سايتىندا جولاۋشىلارعا قاجەتتى بارلىق نەگىزگى اقپارات ءبىر جەرگە جيناقتالعان. مۇندا تەمىرجول تاسىمالى، سەرۆيستەر، تاريفتەر مەن ساپار ەرەجەلەرى تۋرالى وزەكتى مالىمەتتەردى جەدەل الۋعا، سونداي-اق «جولاۋشىلار تاسىمالى» ا ق قىزمەتىمەن تولىعىراق تانىسۋعا بولادى.
ءبىرىڭعاي بايلانىس ورتالىعى - 1433
ءبىرىڭعاي تەگىن بايلانىس ورتالىعى جولاۋشىلارعا تەمىرجول تاسىمالىنا قاتىستى بارلىق سۇراقتار بويىنشا كەڭەس بەرەدى. ورتالىق ماماندارى پويىز كەستەسىن ناقتىلاۋ، باگاجدى تاسىمالداۋ ەرەجەلەرى، بيلەتتەردى قايتارۋ ءتارتىبى جانە وزگە دە قىزمەت كورسەتۋ ماسەلەلەرى بويىنشا جەدەل جاۋاپ ۇسىنادى.
شاعىمدار مەن ۇسىنىستارعا ارنالعان WhatsApp - +7 776 714 5686
قىزمەت ساپاسىن ارتتىرۋ جانە جولاۋشىلارمەن تىكەلەي كەرى بايلانىس ورناتۋ ماقساتىندا WhatsApp-چاتى جۇمىس ىستەيدى. جولاۋشىلار ءوز شاعىمىن، ۇسىنىسىن نەمەسە پىكىرىن جولداي الادى. سونىمەن قاتار پويىزداردا QR-كودتار ورنالاستىرىلعان، ولاردى سكانەرلەۋ ارقىلى جولاۋشىلار WhatsApp-چاتقا تىكەلەي ءوتىپ، حابارلاما قالدىرا الادى.
بۇل سەرۆيس وتىنىشتەرگە جەدەل ارەكەت ەتۋگە جانە جولاۋشىلار پىكىرىن قىزمەتتى جەتىلدىرۋ بارىسىندا ەسكەرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
Darmen - جول جاعدايى مەن اۋا رايىن باقىلاۋ جۇيەسى
Darmen قوسىمشاسى جول جاعدايى مەن مەتەورولوگيالىق احۋالدى باقىلاۋعا كومەكتەسەدى. سەرۆيس ساپاردى جوسپارلاۋ كەزىندە اۋا رايى فاكتورلارى مەن جول جاعدايىن ەسكەرۋگە مۇمكىندىك بەرىپ، ساپاردىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن جايلىلىعىن ارتتىرادى.
ايتا كەتەيىك، بيىل جازدا الاكولگە قوسىمشا 9 پويىز قاتىنايدى.