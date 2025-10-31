21:44, 31 - قازان 2025 | GMT +5
قازاقستان پوليتسياسى اتاقتى بوكسشىنىڭ بۇرىنعى جارىنا ىزدەۋ جاريالادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان پوليتسياسى ايگىلى بوكسشى دميتري بيۆولدىڭ بۇرىنعى جارى ەكاتەرينا بيۆولعا ىزدەۋ جاريالادى.
- اتالعان فاكتى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. كۇدىكتىگە بۇلتارتپاۋ شاراسى رەتىندە قاماۋدا ۇستاۋ ءتۇرى تاڭدالدى، - دەپ مالىمدەدى پوليتسيادان.
قازىرگى ۋاقىتتا سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ امالدارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. تەرگەۋ مۇددەسىنە بايلانىستى وزگە مالىمەتتەر جاريا ەتىلمەيدى.
ەسكە سالساق، بىشكەك قالالىق سوتى بوكسشى دميتري بيۆولدىڭ بۇرىنعى جۇبايى ەكاتەرينا بيۆولدى سىرتتاي قاماۋعا الۋ تۋرالى شەشىم شىعارىپ، حالىقارالىق ىزدەۋ جاريالادى. ول الەۋمەتتىك جەلىلەردە قىرعىز حالقىنا قاتىستى قورلايتىن سوزدەر ايتقان ۆيدەولاردان كەيىن ۇلتتىق جانە ءدىني الاۋىزدىقتى قوزدىرۋ بابى بويىنشا ءىس قوزعالعان.