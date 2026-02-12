ق ز
    قازاقستان UEFA ۇلتتار ليگاسىنىڭ جەرەبەسىندە ءبىرىنشى سەبەتكە ءتۇستى

    استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان قازاقستان قۇراماسى 2026/27-جىلعى UEFA ۇلتتار ليگاسىنىڭ جەرەبەسىندە س ليگاسىنىڭ ءبىرىنشى سەبەتىنە ەندى.

    Қазақстан UEFA Ұлттар лигасының жеребесінде бірінші себетке түсті
    Фото: Қазақстан футбол федерациясы

    بۇل جونىندە قازاقستان فۋتبول فەدەراتسياسى ءمالىم ەتتى.

    جەرەبە تارتۋ ءراسىمى 2026-جىلى 12-اقپاندا بريۋسسەلدە قازاقستان ۋاقىتىمەن 22:00 دە باستالادى.

    جاڭا ماۋسىمدا 54 ۇلتتىق قۇراما ءتورت ليگاعا بولىنەدى. قازاقستان س ليگاسىندا ءبىرىنشى سەبەتتە يسلانديا، البانيا جانە چەرنوگوريا قۇرامالارىمەن بىرگە ورنالاسقان.

    ەرەجەگە سايكەس، س ليگاسىندا ءتورت قۇرامادان تۇراتىن ءتورت توپ قۇرىلادى. ءار قۇراما توپتىق كەزەڭدە التى ماتچ وتكىزەدى: ونىڭ ۇشەۋى ۇيدە، قالعان ۇشەۋى سىرت الاڭدا. ۋەفا ۇلتتار ليگاسىنىڭ توپتىق كەزەڭى ماتچتارى 2026-جىلى قىركۇيەك ايىندا باستالادى.

    ماتچتار التى تۋرعا بولىنگەن: حالىقارالىق تەرەزەلەر قىركۇيەك جانە قازان ايلارىندا، سونداي-اق قاراشادا بولادى.

    توپ جەڭىمپازدارى جوعارى ليگاعا كوتەرىلۋ ءۇشىن تالاسسا، ال سوڭعى ورىن العان كوماندالار ءوز ورنىن ساقتاپ قالۋ ءۇشىن پلەي-وفف ماتچتارىن وتكىزەدى.

    2026/27 -جىلعى uefaۇلتتار ليگاسىنىڭ بارلىق سەبەتى:

    A ليگاسى

    1 سەبەت: پورتۋگاليا، يسپانيا، فرانسيا، گەرمانيا

    2 سەبەت: يتاليا، نيدەرلاند، دانيا، حورۆاتيا

    3 سەبەت: سەربيا، بەلگيا، انگليا، نورۆەگيا

    4 سەبەت: ۋەلس، چەحيا، گرەكيا، تۇركيا

    B ليگاسى

    1 سەبەت: شوتلانديا، ۆەنگريا، پولشا، يزرايل

    2 سەبەت: شۆەيتساريا، بوسنيا جانە گەرتسەگوۆينا، اۋستريا، ۋكراينا

    3 سەبەت: سلوۆەنيا، گرۋزيا، يرلانديا، رۋمىنيا

    4 سەبەت: شۆەتسيا، سولتۇستىك ماكەدونيا، سولتۇستىك يرلانديا، كوسوۆو

    C ليگاسى

    1 سەبەت: يسلانديا، البانيا، چەرنوگوريا، قازاقستان

    2 سەبەت: فينليانديا، سلوۆاكيا، بولگاريا، ارمەنيا

    3 سەبەت: بەلارۋس، فارەر ارالدارى، كيپر، ەستونيا

    4 سەبەت: لاتۆيا نەمەسە گيبرالتار، ليۋكسەمبۋرگ نەمەسە مالتا، مولدوۆا، سان- مارينو

    D ليگاسى

    1 سەبەت: ازەربايجان، ليتۆا، گيبرالتار نەمەسە لاتۆيا، مالتا نەمەسە ليۋكسەمبۋرگ

    2 سەبەت: ليحتەنشتەين، اندوررا\

    ەسكە سالساق، بۇدان بۇرىن قازاقستان فۋتبول فەدەراتسياسىنىڭ كەڭسەسىندە قازاقستان پرەمەر-ليگاسى 2026-جىلعى ماۋسىمىنىڭ كۇنتىزبەسىن جاساۋعا قاتىستى جەرەبە تارتۋ ءراسىمى ءوتتى.

