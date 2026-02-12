قازاقستان UEFA ۇلتتار ليگاسىنىڭ جەرەبەسىندە ءبىرىنشى سەبەتكە ءتۇستى
استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان قازاقستان قۇراماسى 2026/27-جىلعى UEFA ۇلتتار ليگاسىنىڭ جەرەبەسىندە س ليگاسىنىڭ ءبىرىنشى سەبەتىنە ەندى.
بۇل جونىندە قازاقستان فۋتبول فەدەراتسياسى ءمالىم ەتتى.
جەرەبە تارتۋ ءراسىمى 2026-جىلى 12-اقپاندا بريۋسسەلدە قازاقستان ۋاقىتىمەن 22:00 دە باستالادى.
جاڭا ماۋسىمدا 54 ۇلتتىق قۇراما ءتورت ليگاعا بولىنەدى. قازاقستان س ليگاسىندا ءبىرىنشى سەبەتتە يسلانديا، البانيا جانە چەرنوگوريا قۇرامالارىمەن بىرگە ورنالاسقان.
ەرەجەگە سايكەس، س ليگاسىندا ءتورت قۇرامادان تۇراتىن ءتورت توپ قۇرىلادى. ءار قۇراما توپتىق كەزەڭدە التى ماتچ وتكىزەدى: ونىڭ ۇشەۋى ۇيدە، قالعان ۇشەۋى سىرت الاڭدا. ۋەفا ۇلتتار ليگاسىنىڭ توپتىق كەزەڭى ماتچتارى 2026-جىلى قىركۇيەك ايىندا باستالادى.
ماتچتار التى تۋرعا بولىنگەن: حالىقارالىق تەرەزەلەر قىركۇيەك جانە قازان ايلارىندا، سونداي-اق قاراشادا بولادى.
توپ جەڭىمپازدارى جوعارى ليگاعا كوتەرىلۋ ءۇشىن تالاسسا، ال سوڭعى ورىن العان كوماندالار ءوز ورنىن ساقتاپ قالۋ ءۇشىن پلەي-وفف ماتچتارىن وتكىزەدى.
2026/27 -جىلعى uefaۇلتتار ليگاسىنىڭ بارلىق سەبەتى:
A ليگاسى
1 سەبەت: پورتۋگاليا، يسپانيا، فرانسيا، گەرمانيا
2 سەبەت: يتاليا، نيدەرلاند، دانيا، حورۆاتيا
3 سەبەت: سەربيا، بەلگيا، انگليا، نورۆەگيا
4 سەبەت: ۋەلس، چەحيا، گرەكيا، تۇركيا
B ليگاسى
1 سەبەت: شوتلانديا، ۆەنگريا، پولشا، يزرايل
2 سەبەت: شۆەيتساريا، بوسنيا جانە گەرتسەگوۆينا، اۋستريا، ۋكراينا
3 سەبەت: سلوۆەنيا، گرۋزيا، يرلانديا، رۋمىنيا
4 سەبەت: شۆەتسيا، سولتۇستىك ماكەدونيا، سولتۇستىك يرلانديا، كوسوۆو
C ليگاسى
1 سەبەت: يسلانديا، البانيا، چەرنوگوريا، قازاقستان
2 سەبەت: فينليانديا، سلوۆاكيا، بولگاريا، ارمەنيا
3 سەبەت: بەلارۋس، فارەر ارالدارى، كيپر، ەستونيا
4 سەبەت: لاتۆيا نەمەسە گيبرالتار، ليۋكسەمبۋرگ نەمەسە مالتا، مولدوۆا، سان- مارينو
D ليگاسى
1 سەبەت: ازەربايجان، ليتۆا، گيبرالتار نەمەسە لاتۆيا، مالتا نەمەسە ليۋكسەمبۋرگ
2 سەبەت: ليحتەنشتەين، اندوررا\
ەسكە سالساق، بۇدان بۇرىن قازاقستان فۋتبول فەدەراتسياسىنىڭ كەڭسەسىندە قازاقستان پرەمەر-ليگاسى 2026-جىلعى ماۋسىمىنىڭ كۇنتىزبەسىن جاساۋعا قاتىستى جەرەبە تارتۋ ءراسىمى ءوتتى.